Educación menguante

Decía Roland Barthes que hay mitos antiguos pero no mitos eternos. Eso es lo que ya le ha ocurrido a la Educación. Toda mi vida ... profesional estuvo dedicada a la enseñanza y los diecisiete últimos años en las tareas de dirección de un instituto, lo que me ha dado para ver que la Educación ha pasado de gozar prestigio como actividad civilizadora y democrática a estar a punto en nuestra época de alcanzar la más elevada intrascendencia. Han contribuido muchas cosas, pero la masificación social y la revolución tecnológica con la imagen electrónica a la cabeza han tenido un peso determinante. También desde luego la manipulación ideológica de la enseñanza, que sin ser algo nuevo, sí lo es la rabia enconada con la que los partidos luchan por el tejemaneje como si de una nueva versión de guerra fría se tratara. Y por último, se ha ido abriendo paso de medio siglo para acá la idea insensata de que el entretenimiento es parte esencial del proceso educativo, como educarse sin esfuerzo, otra pueril fantasía a la que tanto ha contribuido el mundo de la publicidad.

Ninguna de las ocho leyes educativas desde la Transición hasta la actual Lomloe se ha elaborado con consenso. Incluso algunas comunidades autónomas muestran actitudes de insumisión legislativa por lo que consideran instrumentalización política de etapas, currículos y asignaturas –por lo demás, una tendencia peligrosa que parece seguirse en leyes como la de la eutanasia o de la vivienda–. Lo cierto es que poca cosa más parecen las sucesivas leyes educativas que un baile de asignaturas, cargas horarias, Religión va/Religión viene y un funesto plan para socavar entre todos las Humanidades en nombre de no sé qué educación científica y presunta utilidad económica de la enseñanza. Nada desanima a políticos y pedagogos; ni siquiera después de tantas evaluaciones internacionales de nuestros alumnos de 15 años (PISA) que han venido mostrando las eternas carencias en Matemáticas, Ciencias Naturales y competencia lectora. Ahora esto último pretende paliarse con el nuevo currículo de Lengua y Literatura en la ESO y bachillerato: intentar que el alumnado comprenda lo que lee y mejore sus competencias orales y escritas. Todo en menoscabo del martirio de analizar sintácticamente oraciones kilométricas con las que no pocos profesores de Lengua se han sentido exquisitos evaluadores tan implacables como viejos profesores de Matemáticas. Ojalá se consigan objetivos y no sea demasiado tarde la desigual competencia con tantas pantallas en el panorama de la incultura feliz. Porque no puede ser que en la insolvencia parezca radicar el espíritu oscuro de las sucesivas leyes educativas: repetirse en un realismo mágico o alternativo, tan próximo a la pringue de las «fake news». Y es que recuerdo, no hace mucho tiempo, cuando leí que los titulados superiores españoles tenían la misma nota que los bachilleres japoneses. Y es que hemos sido el país donde se daba el mayor abandono escolar tras la ESO, sin llegar a cursar ese bachillerato no obligatorio que ahora se pretende aliviar permitiendo superarlo con una asignatura suspensa (por ahí los padres callan). Y también –con desolada lógica– donde los estudiantes no incrementan sus probabilidades de encontrar trabajo tras la obtención de un título universitario.

Son esas leyes educativas las que parecen crear el fracaso escolar en todas las etapas de secundaria, y las que dificultan la movilidad social después. Las que no dejan de mirar el mundo educativo con perspectiva ideológica, minimizando el valor de la transmisión de conocimientos, y consintiendo prácticamente 17 modelos educativos distintos, donde las Matemáticas, las Ciencias Naturales y comprender lo que se lee no tiene especial valor nacionalista. Como tampoco lo tienen el calentamiento global, las alteraciones climáticas, la biotecnología, la inteligencia artificial, los viajes espaciales, las pandemias y la escasez de recursos. Cierto que Europa se va quedando atrás como referente educativo, y que el deterioro de los niveles de exigencia y esfuerzo razonable en Educación perjudica a los menos favorecidos económicamente. Si hubo un tiempo que bien pudo relacionarse democracia y progreso de la educación primaria, hoy, con un deterioro de la secundaria y la universidad, podemos permitirnos levantar sospechas razonables sobre una de las causas del auge de los populismos y los vaivenes democráticos.