Educación médica: vocación, profesionalidad y excelencia

En los últimos días la noticia de que algunas plazas de atención primaria no habían sido cubiertas en el examen MIR han dado lugar a ... brillantes artículos de opinión centrados en la defensa de la Atención Primaria, de la vocación médica y de la necesidad de cambiar la formación de los futuros médicos.

Siempre es un buen momento para definir todas estas cuestiones puesto que el mundo es algo que cambia continuamente. Me van a permitir que introduzca algunos datos personales antes de seguir con este artículo. Yo estudié Medicina hace más de 30 años más por presión familiar que por vocación médica, lo cual no me impidió hacer la carrera en 6 años, aprobar el examen MIR, conseguir una especialidad y luego trabajar creo que provechosamente. Y esto es así porque la medicina, desde los tiempos de la Antigua Grecia, es una profesión y lo que precisa es profesionalidad y conocimiento (por si acaso no lo entienden, profesional no es el que tiene un título, sino el que sabe lo que hay que hacer). Parafraseando a Samuel Johnson, si el patriotismo es el último refugio de los sinvergüenzas, la vocación con cierta frecuencia ha sido la última excusa de los torpes.

En cualquier caso, es difícil entender que haya una relación entre tener vocación médica y querer ser médico de pueblo. De hecho, no recuerdo un solo compañero de promoción que escogiera irse a trabajar a una localidad pequeña por propia voluntad. Normalmente es un primer destino que se intenta modificar a medida que los años trabajados y el curriculum vitae lo permiten. Cuando yo aprobé el examen MIR mi intención era ser Endocrinólogo, pero la única plaza libre de formación que quedaba al llegar mi número estaba en Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente escogí Nefrología en un Hospital de Madrid. Por dos razones: la primera, porque las islas me resultaban muy lejanas; y la segunda, porque puestos a irme de mi casa prefería irme a un lugar que me ofreciera una formación puntera. Por tanto, no considero condenable que los compañeros que han aprobado el examen MIR no hayan querido irse a lugares lejanos de su domicilio, con escasa capacidad tecnológica, pequeña disponibilidad de especialidades hospitalarias y bajo número de profesionales –con lo que esto implica–, a hacer una especialidad.

Esto no es una cuestión baladí. Las carreras y las profesiones deberían hacerse para buscar la excelencia, no para tener un título o un puesto seguro en la Administración, aunque haya quien lo entiende así. Desde cualquier punto de vista formativo y organizativo es preferible que los médicos se formen en un centro de alto nivel y luego vayan a trabajar a donde sea posible –donde renovarán los conocimientos de los que ya están allí– que no que reciban una formación limitada de perfil muy bajo simplemente para que un hospital se apunte la medalla de tener residentes. Es como esta moderna costumbre de llamar «Universitario» a todos los hospitales, sin que haya un solo alumno dentro, solo para que sus plantillas y la población atendida se sientan mejor.

Con esto entronco con el examen MIR. Somos el único país de Europa que tiene este formato de examen. Lo más cercano es Italia que hace unos años, menos de diez, instituyó un examen para escoger especialidad donde no se hacen preguntas de Medicina, sino de sociedad. Se trata de saber cual es la relación del médico graduado –se asume que si está graduado sabe Medicina– con el medio y de esta manera evaluar su capacidad de juicio. Todos conocemos gente con gran memoria para la que una caja de lápices de 12 colores es más indescifrable que un bosque. En Estados Unidos hacen una entrevista personal antes de entrar en la facultad, pero aquí eso resulta inconcebible. En el resto de Europa y en los países anglosajones, los residentes aplican su solicitud en el hospital y servicio donde quieren hacer la especialidad, en función de sus propios gustos, y estos escogen por curriculum y por entrevista. Resumiendo, el sistema MIR para formar especialistas no tiene discusión, es el que existe en todo el mundo desarrollado, pero la forma de acceso en España debería reconsiderarse asumiendo que las personas que ocupan los niveles de responsabilidad son justos y honrados como la sociedad, y la ley, les exigen.