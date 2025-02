La educación y la guerra

Los niños han visto, por los medios de comunicación, la cara más terrible de la humanidad: la guerra. Toda esa violencia para un niño es horrible, pero también, hasta cierto punto, educadora. A muchos niños surgen preguntas como por ejemplo: ¿Puede un país apoderarse de ... otro sin más? ¿Se puede ganar una guerra si el resultado es un masacre sin fin y si se extiende la miseria humana? Qué hay que hacer para impedir que esto pueda pasar?

También se preguntarán ¿Es Vladímir Putin simplemente un loco? Está claro que quien hace la guerra se olvida de la humanidad. La actitud del presidente ruso que pone sus propios intereses por encima de los intereses de los demás hace de él una persona con un carácter narcicista. Su falta de empatía, de remordimiento y de sentimiento de culpa, la frialdad con que despacha cualquier crítica son rasgos de una persona antisocial.

Pero no es un caso aislado. Lamentablemente conocemos otras personas para las cuales no valen las normas de la convivencia y las formas democráticas, gente que se quiere imponer sobre los demás. Es una tendencia que se puede observar no solo en muchas personas sino también en instituciones. Después de la pandemia nos viene el narcicismo de los líderes que se propaga igual que un virus y su contención será muy difícil si no se erradica desde el principio.

La trascendencia que tiene la educación para la cultura democrática, igualitaria y libre, nunca puede ser subestimada

Preocupa cómo se está promocionando el modelo maquiavélico en todos los ámbitos de la sociedad. Maquiavelo, hombre del Renacimiento, enseña en su 'Príncipe' cómo lograr el poder y el éxito en la política. A diferencia del erudito Erasmo, que exige de los príncipes que subordinen sus intereses egoísta-imperialistas a la comunidad fraternal de toda la humanidad, Maquiavelo eleva la voluntad de poder a objetivo supremo. Todas las fuerzas de un pueblo tienen que servir al espíritu nacional. La razón de Estado es el único fin del desarrollo histórico y su imposición la misión más noble.

Para Erasmo, la política pertenece a la categoría de la ética: el príncipe que dirige el Estado tiene que ser, sobre todo, servidor de Dios, exponente de ideas morales. Para Maquiavelo, en cambio, la política es una ciencia amoral. No se habla de humanidad ni de concordia, sino de hombres y mujeres como material del cual se aprovecha en beneficio propio y en el de la nación. La política se convierte en un juego de ajedrez, hay que ganar la partida con todos los medios. Poder y extensión del mismo son para Maquiavelo el deber supremo.

Es evidente que en el ámbito de la historia real la pretensión maquiavélica ha sabido imponerse. Lo que determina el dramático desarrollo de la historia no es la política de la humanidad, pactista y conciliadora, sino una política de poder, decidida a aprovecharse de cualquier circunstancia para cambiar y trazar de nuevo las fronteras entre las naciones. El pensamiento de Erasmo, sin embargo, nunca ha tenido una influencia destacada en el destino de Europa. El ideal humanista de una fraternidad de naciones libres siempre ha quedado relegado a un segundo plano.

Pero el ideal político del mundo moderno, lo sabemos todos, ya no puede ser un único imperio con una civilización homogénea y una sola voluntad política. Los países, con sus diferencias en estilo de vida y pensamiento, constituyen una gran diversidad cultural y para la humanidad es una gran riqueza y desarrollarla y protegerla es un gran reto, una nueva utopía que espera ser realizada. Nuevas generaciones crecen en el seno de una cultura y aprenden de otras. El ideal de la humanidad despierta con un nuevo impulso moral. El sueño nunca cumplido vuelve eternamente.

La guerra nunca debe ser un instrumento de resolución de conflictos. Para impedirlo la democracia debe ser una actividad colectiva, no se puede dejar en manos de representantes políticos. A los niños hay que enseñar que la democracia no es algo con que se nace, no es un regalo que se les mete a todos en la cuna, sino algo que tienen que aprender, aunque cueste algunas veces. La trascendencia que tiene la educación para la cultura democrática, igualitaria y libre, nunca puede ser subestimada. La educación es uno de los elementos transformadores de la sociedad.

Hoy vemos cómo está el mundo: frío y materialista, con miras hacia adelante, y con la idea de que se pueden resolver los problemas centrándose en el presente, confiando en sí mismo y la capacidad de tener éxito. Pero si se quieren mejorar las cosas de verdad hay que fijarse en el bien común y aprender del pasado. No hay cultura sin respeto por la tradición. No hay vida verdadera que dure ni en la familia ni en la nación sin el aprecio y el respeto por aquellos que nos han precedido, que han querido lo mejor para nosotros y a los que debemos nuestra vida.

Quien no sabe sacar fuerzas del recuerdo de sus padres y de sus profesores, de aquellos que le han querido y enseñado, es como una hoja marchitada y arrancada del árbol que se va con el viento derecho al olvido y a la muerte.