Interesante libro

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir, en la sede de la Fundación CB de la calle Montesinos de Badajoz, a la presentación del ... libro, en gran formato y a todo color, titulado 'El clamor jerezano', del escritor y académico extremeño Feliciano Correa, natural de Jerez de los Caballeros. Este interesantísimo tomo se encuadra en la ingente obra del mismo autor que, bajo el título genérico 'Letrillas Jerezanas', comenzó a publicar en 1992. En su interesantísima introducción, fiel reflejo histórico de una época pasada, cuenta el libro, entre otras muchas cosas, que a partir de 1914 un grupo de hombres sin apenas recursos publicaron una modesta revista, 'El Clamor Jerezano, Semanario Republicano', para una sociedad donde la mayoría de sus componentes no sabía leer. En los sucesivos números de ese semanario se fueron relatando las adversidades sufridas por campesinos y corchotaponeros asentados en varias comarcas de la baja Extremadura. La presentación del libro corrió a cargo de Mar Domínguez, directora del querido periódico HOY, del que mi padre fue subdirector durante varios años hasta su jubilación en 1972. A continuación, el autor del libro, Feliciano Correa, desarrolló su intervención en la línea habitual de sus inspiradísimas exposiciones orales que nunca dejan indiferente al auditorio. A través de una original puesta en escena, ilustrada con música grabada en su móvil, transmitió un canto al espíritu digno, elevado y justo de muchos extremeños de otro tiempo –que bien pudiéramos ser los de ahora en cuanto a otras carencias no menos importantes–, que no podían expresar su descontento de otra forma que no fuera una queja hecha canción.

El acto resultó muy interesante y amenísimo, lo cual es sumamente positivo y satisfactorio, porque la explicación de la cultura y de la historia no tiene por qué ser plúmbea y aburrida.

