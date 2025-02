Cuidar más los carriles bici de Badajoz

Comenta Compartir

Quiero felicitar al Ayuntamiento de Badajoz por los carriles bicis que están creando y que todos los aficionados a las bicicletas agradecemos. Pero hay detalles que hay que cuidar, como por ejemplo que en el nuevo vial que se ha abierto en el puente Peal ... hacia el tanatorio, no se haya tenido en cuenta el rebaje de las aceras para los vehículos de movilidad y las bicicletas. No se entiende este grave error. ¿ Cuando se entregó la obra, nadie cayó en este importante detalle? Esto hace que las bicicletas tengan que salir a la carretera con el riesgo que ello conlleva y ya no se pueden incorporar al carril bici hasta la rotonda del centro comercial Conquistadores.Debían cuidar igualmente los carriles bici que van hasta la frontera. Aquí sí están todos los bordillos rebajados, pero tanto en uno como en otro sentido faltan innumerables losetas, pero lo peor está frente al hospital Universitario, en sentido puente Real. Me gustaría que el responsable de este asunto lo vea «in situ», porque es algo peligroso tanto para los ciclistas como para los peatones. Pues eso, que muy bien por más carriles bicis, pero cuidemos los ya existentes.

Cartas a la directora