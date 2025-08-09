Gracias, Manolo

Tengo la suerte de conocer a muchos empresarios extremeños. Pero desde el pasado 6 de agosto, me invade una tristeza profunda: se nos ha ido ... uno de los grandes. Manolo López Pecero. Un hombre excepcional con quien compartí una relación muy especial durante más de 30 años.

Lo más sorprendente es que esa relación tan cercana que yo sentía con él la sentían también cientos —quizás miles— de personas. Porque Manolo era así: único, como empresario y como persona.

Nacido en el seno de una familia humilde dedicada a la agricultura, Manolo pronto supo que ni el campo ni los estudios eran lo suyo. Aprendió un oficio colocando cristales y, con el apoyo incondicional de su familia, puso en marcha una pequeña empresa que se convertiría, con los años, en la pasión de toda una familia, el orgullo de Fuente del Maestre y Villafranca de los Barros, y un referente en toda Extremadura. Sus productos llegaron a los cinco continentes.

¡Qué importante es el apoyo emocional de la familia en los inicios de cualquier emprendedor, más incluso que el respaldo económico!

Para quien quiera conocer más sobre su historia, recomiendo la serie de podcasts 'El origen de una pasión', disponible en Spotify, Ivoox o YouTube. Allí, Manolo y su familia narran, en primera persona, un ejemplo de superación y visión empresarial.

Conocí a Manolo cuando su empresa, Cristales y Persianas López, S.L., ya tenía un tamaño respetable. Confieso que, al principio, sus números no me generaban demasiada confianza. Fue un amigo común, con más experiencia que yo, quien me dijo algo que nunca olvidé: «No todo son números en una empresa. Tienes que conocer al empresario».

Tenía razón. Cuando por fin lo conocí, pensé que estaba loco (y no me equivoqué). Tenía en mente una idea casi imposible para el tamaño de su empresa: fundición, laminación, corte, perfilado… una auténtica locura. Bendita locura.

Pero Manolo tenía algo que te atrapaba. Escuchaba con atención, analizaba, buscaba soluciones, te emocionaba. Y así, desde CEX CAPITAL, junto a su gran amigo Luis Crespo, seguimos explorando el proyecto que se convertiría en Alumasa (Aluminios del Maestre).

Su sencillez y su inteligencia permitieron darle forma al sueño. Lo dividimos en fases. Lo hicimos realidad.

Cuando le preguntamos cómo pensaba ejecutar un proyecto tan ambicioso, su respuesta fue inmediata y rotunda: «Con mi gente». Es decir, con su equipo de la cristalería. Otra locura. Pero en cuanto los conocimos, lo entendimos todo.

Manolo supo rodearse siempre de un equipo excepcional. Gente trabajadora, honesta, comprometida. Depositaba en ellos una confianza plena. Y ellos, a su vez, lo admiraban profundamente. Gracias a esa conexión se construyó una cultura empresarial como pocas he conocido: positiva, cercana, apasionada.

Manolo, gran aficionado al baloncesto, sabía repartir juego como el mejor base. Tenía grandes aleros en fábrica y en ventas que marcaban triples imposibles. Y cuando se fallaba, él mismo bajaba al rebote como pívot, resolvía y remataba la jugada. Con Manolo, todo parecía más fácil.

Otro pilar fundamental fue su familia. Grupo López Bolaños es una auténtica empresa familiar. Sus padres fueron su primer gran apoyo, dándole lo poco que tenían. Después llegó el gran amor de su vida, Isabel: fuerte, serena, siempre a su lado, trabajando codo con codo, tomando decisiones importantes, y también poniendo freno cuando el ímpetu de Manolo amenazaba con desbordarse.

Sus hijos, Inmaculada y Lolo, formados según sus talentos y ya con amplia experiencia, han tenido la fortuna de crecer profesionalmente junto a sus padres. Hoy son piezas clave en el desarrollo de la empresa. También forman parte del equipo su yerno, su hermano, sus cuñados… algo que en muchas empresas resulta complejo, pero que con Manolo, y gracias a la voluntad de todos, funcionaba con naturalidad.

Creo que esa facilidad para liderar y generar compromiso nacía de dos virtudes que definían a Manolo: su sinceridad y su sentido común.

Manolo no tenía filtros: lo que pensaba, lo decía. A veces eso le generaba problemas, como el traslado forzado de Alumasa de Fuente del Maestre a Villafranca de los Barros. Pero como él solía decir: «Hasta mis enemigos me han hecho un favor cuando querían hacerme daño». Y la verdad, al final, siempre vence.

Podría seguir enumerando sus virtudes: su sencillez, su fortaleza, su simpatía, su sabiduría, su incansable capacidad de trabajo… Pero por encima de todo, destacaba su generosidad. Manolo siempre estaba dispuesto a ayudar. No sólo con dinero, también con tiempo, con humanidad.

Vivimos pegados al móvil, y aun así, él atendía el 90% de las llamadas al primer intento. El otro 10%, te devolvía la llamada al minuto. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Pero lo hacía.

Gracias, Manolo, por tu ejemplo hasta el último día. Por cómo enfrentaste la enfermedad, animando tú a tu familia y amigos, manteniendo viva la esperanza.

Dejas una gran familia, una gran empresa que factura ya 200 millones de euros, y un equipo de cerca de 300 trabajadores que, motivados y comprometidos, seguirán construyendo tu legado.

Querido Manolo, tú que no querías ser agricultor ni estudiar, terminaste siendo también un gran agricultor del futuro, creando la Fundación López Bolaños para formar y dar oportunidades a los más jóvenes.

Gracias por tu amistad, tu humildad, tu ejemplo y tu generosidad.

Seguirás siendo una referencia para todos los que tuvimos la suerte de conocerte.