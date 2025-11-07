¿Qué fue de los soñadores?

Prontos a conocer el parte médico sobre el dictador, aquel 20 de noviembre de 1975 amanecimos con la noticia esperada del fallecimiento acaecido sobre las ... cinco de la madrugada de ese día; aún se guarda en la retina de muchos el gesto compungido de Arias Navarro anunciando el deceso con la célebre frase: «Españoles, Franco ha muerto».

Comenzaba así 50 años atrás el tiempo de la libertad tan anhelada por una gran mayoría de la sociedad de entonces. Muchos años transcurridos hasta aquel momento alimentando sueños irrealizables que por fin podrían construirse. Cuarenta años de aislamiento y desconexión con otras realidades, principalmente europeas. Arrancaba pues, como digo, el tiempo de poner rumbo a la esperanza, la unidad, la convivencia pacífica y la prosperidad.

Sabíamos que aquello no iba a ser un camino de rosas, pero la determinación, el convencimiento y la idea de un cambio profundo y drástico hacía que recorrer esa senda fuera inexorable. Y los mimbres necesarios para ello fueron apareciendo en forma de una decidida clase política reformadora surgida de la entrañas del propio régimen agonizante y sabedor de que habría de reciclarse para su adaptación a lo que seguro estaba por venir, de una oposición arriesgada y combatiente que de manera clandestina trabajaba ya preparando el terreno que tendría que desbrozarse y de un exilio que había sido víctima de la insurrección contra la legalidad del gobierno del frente popular y que estuvo presto a regresar para sumarse a la tarea.

Que las urnas dicten su veredicto y laminen todo atisbo de involución

No detallaré nada más sobre aquel proyecto de restauración de la democracia porque debe ser conocido de una parte para quienes lo vivimos y de otra para los que están obligados a saberlo por las enseñanzas históricas en su período educativo y los relatos de sus mayores. Ese proceso tuvo amplio impacto –dio en llamarse período de transición– y fue ampliamente glosado en todo el mundo por su ejemplaridad, por el reencuentro y por el perdón.

Hablaré sí de los sueños hechos realidad, del sueño de transformar un país empobrecido en una economía puntera, del sueño de ver cómo los más desfavorecidos disfrutan de derechos y dignidad que pocas veces tuvieron, del sueño de la extensión de los servicios públicos a la sociedad en su conjunto para garantizar el estado del bienestar de todos, del sueño de unos hijos que no tienen que emigrar para labrarse el futuro, del sueño del orgullo por lo que somos y no solo por lo que fuimos, del sueño de ser felices sin necesidad de ser opulentes, del sueño de ganarnos el respeto al margen de las diferencias, del sueño de que se les abrieran puertas a quienes vivían bajo el yugo del miedo a mostrarse tal cual eran, del sueño de ver cómo somos país de acogida para devolverle así al mundo la acogida que nos dieron cuando lo necesitamos, del sueño del fin del terrorismo, del sueño en definitiva a poder materializar los sueños.

Diez lustros dando rienda suelta a la alegría por el compromiso, la solidaridad, el crecimiento, el prestigio de país, por la asunción de la diversidad y los hechos diferenciales que antes estigmatizaban y ahora nos enriquecen, por tantas cosas que logramos juntos y de las que es obligado y legítimo sentirnos orgullosos. Más quisiéramos lograr para mejor repartir esa riqueza moral y material en el camino de una sociedad justa e igualitaria, algo que habremos de hacer si nos dejan.

Pero ¡ay, de los sueños rotos! Cuando mejor lo teníamos una era involucionista importada y aquí magnificada trata de poner en solfa las conquistas colectivas y dar al traste con el esfuerzo responsable de una inmensa mayoría generosa centrada en mejorar la convivencia y atender al bien común. Es ahora una minoría agresiva la que pretende socavar los cimientos del Estado y retrotraernos a épocas pretéritas que acaso creíamos no podrían volver. Sí, las épocas que Machado advertía en sus versos y que Serrat supo magistralmente musicar: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos España ha de helarte el corazón».

Esa España es la España que quieren para nuestros nietos, la España negacionista de los derechos, de la historia, del medio ambiente, de la integración y de las alianzas ultraderechistas montaraces y ultramontanas. La España que rechazamos el mismo día de la muerte del dictador hace medio siglo y que hoy quieren resucitar un puñado de nostálgicos alimentados, financiados y alentados por los poderes fácticos que sostuvieron el régimen opresor junto a algunos otros poderes que no supieron o no quisieron acompasar su existencia al sistema democrático.

Lo más terrible es que una parte de las huestes que captan las formaciones totalitarias que nos acosan son hordas salvajes salidas del entorno de buenas gentes que lucharon, defendieron la legalidad y supieron perdonar al agresor para disfrutar de un país libre y pacífico. Así que algo habremos hecho mal y cabe preguntarse el qué y los porqués, para llegar a tan peligrosa situación.

¿Qué fue de los soñadores? Pues aquí estamos señores, cargados de un nuevo sueño en el que las urnas –que en democracia son la palabra del ciudadano– dicten su veredicto y laminen todo atisbo de involución que impida seguir construyendo el país moderno, pacífico y en el que quepamos todas las buenas gentes. Este siempre fue y será nuestro sueño posible.

El día 21 de diciembre podemos en Extremadura comenzar a alumbrarlo en nuestras elecciones autonómicas y los socialistas arrancamos con fuerza en persecución de ese objetivo. Pero en todo caso que los extremeños seamos ejemplo de como se frena el totalitarismo y se defiende una democracia que nos hace convivir en libertad, justicia social, igualdad y prosperidad. Una región que más que nunca quiere y ama los sueños realizados y reniega de los sueños rotos.