Deportividad, sinónimo de educación, formación y respeto

España se ha coronado como la mejor selección europea de fútbol con todo merecimiento demostrando sobre el campo que hoy por hoy no existe el ... rival que haga un juego tan brillante y efectivo.

Es natural que fruto de su gesta deportiva se organicen celebraciones populares para compartir la felicidad juntos equipo y aficionados. Pero son actos arriesgados en los que una mala gestión puede dar al traste con aquello que estamos festejando. Sin ir muy lejos, acabamos de ver cómo la mala organización de un mitin en EE UU ha puesto en un trance difícil al candidato republicano a las presidenciales. Y, salvando la gravedad del hecho, los contextos y la distancia, la masiva celebración en Madrid del título europeo de fútbol con una gestión deficiente puede ser causa de conflictos para nuestra política exterior y para el devenir futbolístico de alguno de los componentes de la selección española que juegan en equipos británicos.

Acaso la imprudencia y excesivo ardor del capitán del equipo que ejercía labores de conductor y animador del evento, citando sin venir a cuento el conflicto enquistado sobre la pertenencia o no de Gibraltar como territorio español, prendió en el ánimo de buena parte de la multitud congregada, que no reparó en proferir cánticos que poco o nada tenían que ver con lo que allí se celebraba. Eso sí, si hacemos un sondeo entre quienes con más aparatosidad unían sus voces y sus gestos a la proclama surgida desde el escenario, una buena parte de esa gente seguramente ni saben ni conocen, diría que ni les importa, la historia de Gibraltar, el tratado de Utrecht, ni otros acontecimientos que han precedido a la situación actual del Peñón. Quiero suponer que entre estos no se encuentren el alcalde de Madrid y su Infanta invitada, quienes también mostraban su contento brincando y gritando el «Gibraltar español» como pudo vérselos.

Lo racional en estos casos es evitar la innecesaria provocación y dejar que sean la política, la diplomacia y los estados quienes se ocupen de resolver los problemas que les incumben. Es verdad que en otros determinados momentos y en circunstancias 'ad hoc' los ciudadanos tenemos todo el derecho a posicionarnos respecto a asuntos que nos afectan, pero no parece que sea el más propicio cuando se inscriben en situaciones de euforia excesiva y dónde acaso asomen también rasgos de chauvinismo trasnochado.

Pero más preocupante que lo anterior, eso siempre habrá modo de justificarlo y enderezarlo en aras al desmesurado entusiasmo, es ver cómo ciertos comportamientos de algunos dan al traste con el discurso de unidad, solidaridad y valores del que ha venido haciendo gala la selección española en su conjunto. Valores que desafortunadamente no todos han sabido conservar hasta el final. Si bien es verdad que, sobre el terreno de juego, en la larga concentración, en las ruedas de prensa y en las declaraciones, nuestros jugadores y el cuerpo técnico han sido un ejemplo de camaradería, convivencia, respeto, esfuerzo, y tantas otras cosas que les dignifican a ellos y, por ende, a nosotros, no es menos cierto que una vez de vuelta en nuestro país y teniendo que afrontar el normal protocolo el comportamiento de alguno ha dejado mucho que desear.

Soy español y madridista hasta la médula y no me duelen prendas en reconocer que a muchos como yo el desplante de Carvajal al presidente del Gobierno de España nos ha avergonzado sobremanera y ha arrojado una sombra a tanto éxito logrado. Él en lo personal, pese a haber sido sin duda uno de los firmes puntales del equipo, se ha colocado la única medalla de la mala educación, la escasez de valores para la convivencia y una falta de formación que debía exigirse a quienes lo quieran o no están obligados a ejercer de ejemplo para las futuras generaciones. Si tenía pensado mostrarse de esa forma en el saludo inicial cuanto mejor hubiera sido fingir una indisposición y haber justificado su incomparecencia.

Todos tenemos derecho a identificarnos con tal o cual ideología, votar a quien creamos que mejor defiende los intereses de país, pero no a faltar el respeto a quienes no sean de nuestro mismo pensamiento, menos aún al legítimo presidente democrático de nuestra nación que te recibe en su residencia oficial para felicitarte y darte las gracias por tu compromiso y por la hazaña colectiva.

No seré yo quien le aconseje lo que deba o tenga que hacer Carvajal. Pero si estuviera en su lugar, me habría faltado tiempo para públicamente ofrecer mis disculpas por un comportamiento incorrecto e improcedente que mancilla mi buen nombre, el de la selección y el del propio país. Así lo haría en una breve misiva: «Señor presidente, mi sincero arrepentimiento por el gesto poco amable que tuve hacia su persona durante nuestra visita al Palacio de la Moncloa y que, como no podía ser de otra forma, ha sido resaltado y censurado por medios de comunicación nacionales e internacionales. Si se pudiera rebobinar, no dude que mi actuación sería más correcta e igual a la de cualquier otro compañero presente en la salutación. Espero acepte mis disculpas. Ahora sí, un respetuoso saludo».

Repito, si fuera Carvajal de esta forma es muy posible que volviera a ganarme a quienes me juzgan por mi faceta futbolística y no por haber puesto de manifiesto en un lugar y un momento improcedentes mi rechazo a la persona que representa a una institución del Estado.

Soy consciente que a mis comentarios pueden salirle detractores que respalden la actitud del defensa de la selección, pero serán aquellos que en su extremismo no entiendan que la base de la convivencia y el progreso de los países se fundamenta en buena parte en el respeto y la consideración del otro, aunque podamos pensar distinto. Eso es lo que ha acompañado a la selección española para alcanzar el éxito con jugadores de distintas procedencias y diferentes equipos. Ahora bien, si Carvajal quiere mantener un borrón en su hoja de servicios, pues él mismo.