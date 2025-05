La edad coreana

Comenta Compartir

Cuando Greer Garson decía que no podía confesar su edad porque cambiaba continuamente, tenía razón. Mucha más razón que esa manera extraña de establecer la ... edad que había en Corea del Sur hasta ahora. El parlamento ha aprobado una serie de leyes para establecer el sistema internacional frente al coreano tradicional. Este hacía que todos los ciudadanos surcoreanos (hasta en Corea del Norte se había suprimido) tuvieran uno o dos años más que cualquier otro ciudadano del mundo. Lo de la edad es como lo de las tallas. Talla italiana, talla alemana. Esta es la mejor. Con la talla alemana (Escada y esas cosas) puedes presumir de delgada. Llevar una 38 y que el pantalón no te estruje las mollas. Ser surcoreana te ponía años. Cuando nacías ya tenías un año y, además, sumabas otro cada 1 de enero. Pensando en ser surcoreana casi me quedo como estoy. Los cambios son un lío. A veces, lo digo en serio, no sé cuántos años tengo. Cambian continuamente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión