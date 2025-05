La economía aguanta

Pese a las turbulencias derivadas de la guerra en Ucrania, la economía española mantiene una vitalidad que aleja el fantasma de la recesión técnica entre ... el último trimestre de este año y el primero del próximo pronosticada por diversos organismos. Los oscuros nubarrones presagiados para estas fechas contrastan con la fortaleza del consumo y del empleo, traducido en un fuerte ascenso de la recaudación fiscal. Esos indicadores, entre otros, confirman una resistencia mayor de la esperada al impacto sobre la actividad de la crisis energética, la alta inflación y la agresiva subida de tipos aplicada por el BCE para combatirla. El Banco de España y servicios de estudios como los del BBVA y CaixaBank constatan que no se está produciendo el intenso frenazo previsto del crecimiento, lo que, sin dar licencia para ninguna clase de triunfalismo, amortigua el clima pesimista instalado en el país.

Esa sorprendente evolución está a expensas de la extrema incertidumbre en torno a la guerra y sus impredecibles consecuencias, lo que aconseja la máxima cautela. Se consolide o no, el comportamiento de la economía será determinante para establecer mayorías en el venidero año electoral. El Gobierno lo afronta con mejores bazas de las que cabía presumir al aparecer como más improbable el peor de los escenarios, lo que a su vez priva de argumentos a la oposición. Aunque a la hora de inclinar el voto probablemente no afecten tanto los datos en sí como la percepción de los ciudadanos sobre su situación personal. El frenazo en la escalada del IPC –cuatro puntos menos en cuatro meses–, que lo ha situado como el más bajo de la Eurozona y es inevitable vincular con medidas adoptadas por el Ejecutivo, solo le ofrecerá réditos políticos si los votantes aprecian un alivio en una cesta de la compra que se encarece a un ritmo más lento, pero aún no deja de hacerlo.

Las urnas medirán tanto la confianza que suscita la trayectoria de los distintos partidos como las recetas que propongan para resolver los principales problemas del país. No parece casual que el avance del PSOE en las encuestas coincida con el aguante de la actividad y del mercado laboral. Sin descartar un súbito vuelco a peor según cómo se desarrolle la guerra de Putin, el PP deberá buscar otros argumentos para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa ante la perspectiva de que el deterioro de la economía no sea el gran arma electoral que daba por segura.