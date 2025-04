Ecologistas en pobreza

Es una triste noticia que el Supremo haya ordenado la demolición total del proyecto de Valdecañas, pero no deja de ser una pobre victoria del ... medio ambiente, que sume de nuevo en la miseria a la comarca de Berrocalejo y El Gordo, que ya estaban esperanzados en superar el paro y en retener a sus habitantes en los pueblos que los vieron nacer con un trabajo digno. También condenan a otras personas a perder la vivienda que se habían comprado para retirarse a vivir a un sitio tranquilo, gastando en ello los ahorros de una vida de trabajo. Cargando a la Junta con los gastos de demolición de lo ya realizado y dejando el lugar tal como estaba, cosa harto difícil, amén de gastar cientos de millones en su realización que habremos de pagar todos los extremeños.

Ecologistas en Acción no piensa en las personas que con los nuevos proyectos industriales en marcha pueden encontrar puestos de trabajo si mantienen su postura de oposición a todo el desarrollo que en Extremadura está a punto de surgir. Para ellos tiene más valor el paso de un lince en su recorrido habitual, el vuelo de un ave o un árbol de unas características especiales, pero yo creo que esa fauna y flora tienen miles de hectáreas donde poder reubicarse, pues si en algo somos ricos es en tierras y campos libres. Pero ellos prefieren que sean las personas las que emigren a otras tierras por falta de trabajo. No estoy en contra de la naturaleza ni de los animales que la pueblan, pero doy preferencia a las personas, a las que creo con más derechos de poder permanecer donde nacieron con un trabajo que les permita vivir dignamente. Pido a nuestras autoridades que estudien cualquier proyecto a realizar y que si para poder desarrollar proyectos que produzcan trabajos tienen que modificar las leyes, lo hagan, siempre ateniéndose a nuestra Constitución. A nuestros ecologistas y protectores del medio ambiente les deseo que no tengan que sufrir la marcha de sus hijos a otras tierras por no encontrar trabajo en la suya debido a la oposición que sus padres han hecho para la creación de las empresas que los habrían retenido, ahora que la UEx está formando a jóvenes que pueden competir en ramas tecnológicas del desarrollo.