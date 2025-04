Cuando yo era ecologista

Tuve la suerte de crecer en una familia donde el concepto de ecologismo imperaba en todo su esplendor aun antes de que existieran organizaciones que ... canalizaran ese sentimiento. Ver a mi madre recoger basuras del campo en una bolsa y a mi padre estudiar las plantas con un tratado de botánica, con el Seiscientos bajo una encina, imprime esas bases de aprendizaje imperecederas que guían comportamientos durante toda una vida. De joven fui ecologista militante y mi primer coche lucía la pegatina «¿Nucleares? No, gracias»; me movilicé contra Valdecaballeros cuarenta años antes de decidirse que aquella era una energía «verde» (!).

En mis actuales marchas senderistas siento aquel gusanillo placentero de la niñez, cuando me sentía explorador entre arroyos y alcornocales, y sigo admirando tanto la belleza de nuestros paisajes extremeños como la pervivencia de los pueblos, sus modos de vida y el equilibro pulcro que en general existe con la Naturaleza. Puede que la madurez haga pensar más en un ecologismo global con ese engarce de la actividad humana como labor de una especie más a contemplar. Y puede que el concepto de sostenibilidad, a mi edad, considere tanto la preservación de los nidos de cernícalo primilla como el desarrollo y mejora en las condiciones de vida de las comarcas.

El asunto de Marina Valdecañas ha puesto a prueba mis convicciones ecologistas, presentes y pasadas. La Administración no debió usar el mantra del desarrollo y el equilibrio para interpretar –o modificar– a su antojo los niveles de protección anteriormente otorgados a un territorio, eso es palmario. Pero llegados al estado actual de la cuestión, la del hecho consumado con sus múltiples derivaciones sociales y económicas, esa sensibilidad medioambiental tampoco me lleva a abogar por la demolición sin más de todo lo que allí se ha hecho, que constituirá sin duda un desastre mayor. Hablaríamos ahora de esa sensibilidad social que también hemos de ponderar. Es posible que las aves que había tuvieran que buscar otro lugar donde nidificar, pero ahora existirán otras muchas adaptadas al nuevo entorno. Valdecañas no es una refinería de petróleo ni mina a cielo abierto, y no es ninguna novedad que los ciclos naturales presenten cambios promovidos por diversos agentes, en este caso humano. El estado anterior de aquel paraje al que finalmente han conducido judicialmente las asociaciones ecologistas denunciantes supondrá contar de nuevo con un espacio pelado de vegetación con esos ya icónicos catorce eucaliptos (el 'cerro del burro'), y dudo que ese hipotético beneficio para la Naturaleza justifique el brutal coste económico y social del derribo completo de la urbanización. La biodiversidad y los principios de la Red Natura 2000 nunca han excluido la actividad humana.

Si ser ecologista hoy día supone pertenecer con poca amplitud de miras a un 'lobby' inflexible y opositor por sistema a cualquier iniciativa social o empresarial (que al final no redunda tan negativamente en la sostenibilidad global de los territorios en cuestión), sea una proposición residencial, un centro budista o un complejo de ocio, yo hace tiempo que dejé de serlo.