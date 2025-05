Comenta Compartir

Ya es Navidad. Publicitariamente hablando, digo: primero fue el anuncio de El Almendro el encargado de marcar el comienzo de las fiestas, después el de ... la Lotería y, ahora, el de Campofrío. Y sí, no me escondo: serán las fechas, las ausencias o la premenopausia, pero, al verlo, me he emocionado hasta el tuétano. Osobuca que es una.

Antes de la charcutería emocional también habíamos visto spots navideños, que el consumismo va a toda pastilla (de turrón): nos meten por los ojos bebidas espirituosas, relojes y móviles. Y mogollón de colonias, tantas que estoy de ellas hasta la pituitaria. Lo único bueno es que, gracias a eso, he aprendido a pronunciar 'Yves Saint Laurent' como si fuera de la mismísima Rive Gauche. Pero, por muchos productos que intenten colocarme, ninguno me cuadra para los míos. Así que aquí estoy, buscando un detallito con el que obsequiarles en Papá Noel. Perdida, sin rumbo y en el lodo del mundo regalero, acabo en la planta de caballeros deambulando entre pantalones y camisetas. ¿Qué le compro al heredero, si ahora se viste en Humana porque le ha dado por «rebuscar en la 'charity', que decía Josie?». Y a mi santo ¿con qué le sorprendo? Agobiada, le pido ayuda a la dependienta. Le digo que tengo un marido monocromático, con un armario que parece la época azul de Picasso. Pero nada, ella a su bola: empieza a sacarme polos en naranja amarga y verde dentífrico. Me ha visto pinta de estar casada con un pijo canallita. Mira, se encuentra mi santo un polo de colorines debajo del árbol y tarda un nanosegundo en el metaverso en pedirme el divorcio. Total, que me voy de vacío. Y todavía quedan los Reyes Magos. A esto de buscar regalos si hay que echarle coraje y no a la colapsidumbre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión