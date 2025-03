Échale la culpa

Si no se come una rosca, es que las tías son unas feminazis con las que no hay quien se relacion

Hay quien, para liberarse de responsabilidades, le echa la culpa a lo que le pilla más a mano: al boogie, al chachachá, a Dios o ... a cualquier persona del verbo, menos a la primera del singular. Es como si yo digo que no pude desarrollar mi carrera de modelo de alta costura porque tuve mala suerte, y no porque medir un metro sesenta escaso no me diera ni para desfilar en el Carrefour. Qué bien se tiene que vivir así, colgándole el muerto a otro.

Conozco a un tipo que funciona en esa línea. Si tropieza con una silla, le pega un puntapié y dice «¡Quién ha dejado eso ahí en medio!». Si lo echan de curros sucesivos, es que sus jefes son gilipollas. Si no se come una rosca, es que las tías son unas feminazis con las que no hay quien se relacione. Si no le publican la novela, es que su prosa es demasiado exquisita para ser apreciada por las editoriales de hoy en día. Cualquier excusa en tal de no plantearse, ni por un momento, que es torpe, vago, feo e idiota. Todo junto. Sin ser Sánchez nada de eso, le oigo hablar de poderes ocultos y de conspiración y pienso en Estela Reynolds quejándose de la mano negra que le impidió triunfar en el cine. O en la bruja Lola poniéndole dos velas, negras también, al gobierno. De ahí a que Sánchez crea que le han echado mal de ojo hay un paso. Y no me extraña: tras la pandemia y la guerra de Ucrania se han mezclado el agua y el aceite. O el agua y la gasolina. Mila Ximénez revivió su carrera tras decir que Pantoja era «rara, siniestra, extraña, oscura». A lo mejor le pasa lo mismo a Sánchez y levanta las encuestas después de decir lo que ha dicho. O, a lo peor, no son los señores con puros los que están detrás del complot, sino Pantoja. Mira, yo ya me espero cualquier cosa.

