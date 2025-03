El durísimo deber de la coherencia

Comenta Compartir

Enrique Santiago, comunista, es nuestro secretario de Estado antiOTAN. Echenique, otro incoherente, cualidad no por más frecuente menos odiosa de la clase política, no es ... precisamente el brillante Arliss Loveless de 'The Wild Wild West', pero es tan perverso como él.

Azote de negreros, este redentor de «muchachas», Salvadora Mateos dixit, tiene condenas en firme por irregularidades en las contrataciones de su «muchacho». Rebenque de ultramontanos que privatizan la sanidad, cuando le toca, como a Delgado, no lo duda, y utiliza los recursos que tanto critica porque, como decíamos cuando la fiscal, una cosa es predicar y otra dar trigo. Que se lo digan a Oltra, Colau, Montero o a Ximo, el hermano del Juan Guerra valenciano. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Que se lo digan a Oltra, Colau, Montero o a Ximo, el hermano del Juan Guerra valenciano Me intriga por qué la mirada una privilegiada, médica madre o madre médica que tanto monta, rezuma tanto odio. Si todo en ella es altruismo y preocupación por los demás, espero que su generosidad se refleje pidiendo perdón a Díaz Ayuso tras haberla machacado de forma inmisericorde como la primus inter pares de la corrupción institucional, o, por ejemplo, a la víctima de catorce años a la que debía proteger la impresentable Oltra. ¡Cuánta indecencia, cuánta ignorancia, cuánta mediocridad! Uno, que, como en el caso de Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, socialista de pro, denuesta el populismo, añora a personas como Leopoldo Calvo-Sotelo, su amigo. Dice acertadamente Pedro que «en el fondo es la cultura, con las vetas dubitativas que supuestamente proyecta en el pensar... la que para muchos no añade, sino que resta al político [...] la colección de versos de LCS desmiente claramente esa falsa idea... LCS ha sido como presidente uno de los más ejecutivos o menos dubitativos de la serie». La entrada de España en la OTAN, la Loapa, la Ley de Divorcio o la entrada en el Mercado Común –«llevé a mis huestes hasta el lindero de la Tierra de Promisión, pero la firma del tratado le tocó a mi cuñado y sucesor, el socialista Fernando Morán», bastarían para acreditar lo anterior. «Quise hacer, no mandar. Estoy seguro / de que he cumplido mi deber: un duro, / durísimo deber de coherencia». Y, para terminar, ahora que la corrupción enlodaza –mancha, infama, envilece– todo, un bellísimo poema: «Yo no tengo, mi amigo, / más que mi sueldo, / como el que aventa el trigo / tiene su bieldo. / Y me lo gasto / con mis ocho corderos / dándoles pasto. / La miel de la colmena / que Dios me ha dado / me basta. No he buscado / la miel ajena. / Y la costumbre / con amor, cada noche / da buena lumbre». A esta altura dejó LCS el listón. Se nos fue, como su amado Machado, ligero de equipaje.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY