Cuentas de Navidad

El curso político comenzó el 7 de septiembre con el ofrecimiento del presidente de la Junta a los grupos de la oposición de negociar los presupuestos de 2023, dada la incertidumbre económica y energética introducida por la guerra de Ucrania; y lo cerramos en este ... primer tramo sin que el PSOE haya podido sumar a su mayoría absoluta votos positivos para esas cuentas, aprobadas el pasado viernes. Tal vez, por como habían ido discurriendo esas negociaciones, no se aspirase a tanto, pero sí al menos a que se visualizara que solo el PP estaba al otro lado, en el no es no, y lograr que Ciudadanos se abstuviera. De ahí las caras largas que se vieron en la bancada socialista cuando comprobaron que la formación naranja había hecho otros cálculos y sus miembros optaban por ir sembrando ante un eventual paso a las filas del PP, en lugar de entregar un mínimo regalo navideño a Fernández Vara

Un disgusto añadido a la mini-encuesta del CIS, conocida el día antes. El laboratorio de Tezanos sitúa al PP por delante del PSOE en la asignación de diputados en las elecciones autonómicas. El resultado se separa del arrojado por las tres encuestas anteriormente conocidas, las encargadas por socialistas, populares y el diario El Mundo, con muestras más amplias y que que coinciden en que la batalla está en si Vara revalidará o no la mayoría absoluta, pero no cuestiona su triunfo, como hace el CIS. La muestra es tan pequeña y la cocina de Tezanos ha sido desacreditada tantas veces por el PP, que apenas han sacado pecho de ese resultado, pero ahí está. Más que la asignación de parlamentarios, con horquillas amplísimas en favor de unos y otros, es más destacable el suspenso que los extremeños dan al presidente de la Junta, lejos del resultado que consiguen en sus territorios Lambán y Page. En resumen, a Vara le pasa factura no poner peros a las decisiones de Sánchez. Cuando pasen las navidades, entraremos de lleno en la campaña electoral, y, sin embargo, ningún partido de los que tienen representación parlamentaria en la región puede decir que afronta su mejor momento. Dicho está lo del del PSOE, pero el PP debe digerir el resbalón de Mérida, donde en una semana ha puesto y quitado a su candidata municipal. En la presentación de Ignacio Gragera como fichaje estrella del PP para Badajoz tal vez pudo pasar desapercibido, pero todos los presentes celebraron su incorporación por lo que podía aportar también al acercamiento de María Guardiola al Gobierno de la Junta. El voto dual, es decir, que el día de las elecciones el ciudadano escoja las papeletas de dos partidos distintos, es uno de los factores a evitar, de ahí la importancia de tener candidaturas municipales sólidas que arrastren el voto de las autonómicas. El episodio de Mérida y Fátima Mulero es un paso atrás en ese sentido porque, además, revela las dificultades de Guardiola para hacerse con las riendas de un partido que en Badajoz se mantiene obediente porque hay esperanzas de gobernar y, por tanto, de acceder a cargos. A los mismos a los que aspiran los todavía miembros de Ciudadanos, un partido que cuenta sus horas en Extremadura sobre todo tras la espantá de Gragera, su principal cargo institucional, que ha firmado su ingreso en el PP con la misma mano izquierda que está demostrando tener para sus decisiones. En la izquierda política, por su parte, están a la espera de que llegue la temida pregunta de Madrid de si quieren más a papá o a mamá. Renacidos y entregados al tirón de Yolanda Díaz como estaban en Extremadura, deberán fijar una postura si la situación en Madrid sigue deteriorándose como parece entre Podemos y la estrategia de la vicepresidenta. Es cierto que su plataforma Sumar no concurrirá a las municipales y autonómicas, pero eso no evitará que Irene de Miguel y demás compañeros no se sientan incómodos con la situación y tengan que definirse en algún momento. La Navidad, como vemos, trae algunas certezas y bastantes dudas.

