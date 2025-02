Año nuevo, precio nuevo. Naturalmente, más caro. El 2023 que ahora empieza alcanzará máximos históricos (el lugar común es inevitable ). Enero, que lo inicia, es ... el llamado mes de la cuesta. Y para ayudar a subirla, el de las rebajas, ofertas, saldos, gangas, liquidaciones, reclamos publicitarios, y todo el arsenal de estrategias que el comercio despliega para atraer clientes y colocar sus productos en este tiempo difícil.

En el Badajoz actual las posibilidades de elegir son ilimitadas. La oferta en todos los campos es muy amplia y no es necesario desplazarse a Madrid o Sevilla para adquirir cualquier cosa o recibir determinada atención. Y todo el mundo dispone de dinero para comprar cuanto le meten por la narices, lo necesite o no. Drásticas rebajas.

No siempre fue así. Antes, la variedad de locales, negocios, profesionales y servicios era más reducida, ya que la oferta se limitaba a las necesidades reales de la gente, no al estímulo desaforado del consumismo. Aunque en casi todos los campos existía más de una opción y la posibilidad de elegir al menos entre dos. Como en el caso taurino de Juan Belmonte y Joselito el Gallo, o en el futbolístico el Sevilla y el Betis, las preferencias se repartían entre los seguidores de uno u otro.

Todo el mundo tenía su médico, practicante, farmacéutico, comadrona, sastre, panadero, carnicero, pescadero, carbonero, zapatero remendón o pintor de brocha gorda preferido, y era cliente fiel de los mismos establecimientos de comestibles, tejidos, zapatería, o mercería. Y no digamos, en el caso de las señoras, peluqueras, lavanderas o costureras; o en el de los caballeros, barberías y tabernas. Incluso el cuponero y el pobre eran objeto de preferencia mantenida.

Era el tiempo en que no había rebajas que compelieran a adquirir cosas inútiles. Habrían servido de poco. Pues como las veleidades consumistas eran menores, y las economías muy ajustadas, las compras se reducían a lo realmente necesario. En el mercado se adquiría cuarto y mitad de fideos; un ocho, o mitad de cuarto, de aceite; o dos sardinas; el calzoncillo y los pantalones de los muchachos salían de los viejos de los padres; los jerseys los tejían las madres y abuelas con la misma lana del anterior, previamente deshecho; y los zapatos se remendaban veinte veces. Hasta las sartenes y los platos de loza se componían con lañas antes de comprar uno nuevo. Como no existían bolsas de plástico, el pescado se envolvía en papel de periódico. La compra se llevaba en talegas de tela hechas en casa. Los tenderos servían los productos directamente con las manos, y no pasaba nada. Y sobre todo, nada se desperdiciaba.

Las drásticas rebajas y la obsesión por los envoltorios y la asepsia llegaron después. Desde entonces los tomates no saben a tomate, y por cada cosa necesaria se compran veinte innecesarias porque están de rebaja.