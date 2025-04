Comenta Compartir

Las plazas de aparcamiento no son cada vez más pequeñas y los coches cada vez más grandes. No es una impresión subjetiva, sino una evolución ... continua que los fabricantes asumen pero que no tiene una contrapartida directa en las plazas de aparcar donde hay que meter los coches día a día. Si todo el mundo aparcase siguiendo unas pautas geométricas se ahorraría un 60% del espacio destinado a los estacionamientos, pero no es el caso. De ahí el drama de encontrar aparcamiento. Los coches crecen, las plazas se mantienen y, además, la gente no aparca todo lo bien que debería. Aparcar el coche en una plaza de parking se ha convertido en un desafío para los conductores, incluso para aquellos más habilidosos. No porque no proliferen los aparcamientos públicos y privados sino porque, en los últimos años, el espacio destinado para su estacionamiento no ha crecido en la misma proporción que el tamaño de los vehículos.

Meter el coche dentro de los límites establecidos y disponer de espacio suficiente para poder abrir las puertas y salir de él con relativa facilidad cuando los vecinos de plaza también están estacionados es algo cada vez más difícil de conseguir. Y encontrar aparcamiento en las ciudades y hasta en las poblaciones grande se ha convertido casi en un milagro, el crecimiento del número de coches dificulta hasta el extremo de estacionar el vehículo en un tiempo razonable y prudencial. Según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción, aparcar está entre los diez problemas que más agobia al conductor. También la irrupción de las ciclovías y la ampliación de las zonas para peatones tienen parte de responsabilidad en el asunto de aparcamientos. La adecuación del espacio público a las normas de accesibilidad está generando efectos segundarios. Aunque la realidad sigue siendo que hay más coches que aparcamientos. Una de las soluciones sería la creación de aparcamientos en la afueras de las ciudades. Pero esta solución no siempre contaría con total aceptación de los usuarios, entre otras cosas por su lejanía respecto del centro de las poblaciones y por tratarse de zonas con cierto riesgo en cuanto a la seguridad.

