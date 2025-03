Comenta Compartir

La vacunación contra el SARS-CoV-2 en nuestro país cumplió ayer su primer año. Es escalofriante imaginar qué hubiera ocurrido si no se hubiesen ... logrado vacunas, o si la campaña vacunal no hubiera sido tan eficaz gracias al sistema sanitario público y a la disposición ciudadana. España tiene sobradas razones para mostrarse satisfecha en comparación con los países de nuestro entorno europeo. Pero los españoles no podemos conformarnos con el esfuerzo realizado cuando la fuerza infectiva de la variante ómicron está convirtiendo la sexta ola en un desafío que nuevamente escapa de lo previsible. En la actualidad hay en España casi 38 millones de personas vacunadas con pauta completa, sobre una población de 47 millones. De las cuales casi 6 millones han recibido además una dosis de recuerdo. Son las cifras del éxito. Pero esos mismos datos ofrecen el reverso de la situación. La administración de la dosis de recuerdo no está siendo tan exitosa como la de la pauta completa. Un 14% de los mayores de 70 años no ha recibido todavía esa dosis, cuando prácticamente el 100% cuenta con la dosis completa. Porcentaje que crece cuando decrece la edad. En el otro extremo de la pirámide, solo el 21% de la población menor de 12 años ha recibido la primera dosis. Todo ello con notables diferencias territoriales. Dando por supuesto que el negacionismo parece residual o más bien difuso en España, es imprescindible advertir de que la pauta completa se queda en nada sin una vacuna de recuerdo.

Durante buena parte del período de vacunación iniciado hace un año se mantuvo la idea equívoca de que alcanzada una inmunidad de grupo fijada en el 75% de la población la pandemia sería vencida. Sugiriendo que una vez vacunados dos terceras partes de los ciudadanos el resto de la población quedaría a salvo. Fue un mensaje que, extrañamente, se convirtió en institucional. Hasta que las evidencias aparcaron un esquema tan voluntarista y en nada científico, y hoy se aspira a la vacunación del 100% de los habitantes del país. Además, ómicron ha confirmado la naturaleza global de una amenaza que se mantendrá latente mientras la humanidad entera no tenga acceso a la vacunación. Es probable que la inmunidad híbrida que consiguen los vacunados que resultan infectados sea robusta y duradera. Pero nos encontramos tan lejos de domesticar el coronavirus hasta convertirlo en una simple gripe que son imprescindibles las medidas de restricción a las que el poder político se resiste.

