Mi querido, sufrido y solitario lector: He acudido a esta cita contigo casi todos los últimos doscientos domingos. A cambio, tú has venido cuando te ha dado la gana, como debe ser, porque yo propongo y tú, dios de tu tiempo y de tus apetencias, ... dispones. Cada semana de estos cuatro años que te has dignado venir a mí, te he dado la bienvenida conteniendo la alegría desbordada de los escritores sin lectores. Hoy alcanzo los dos centenares de pequeñas historias, o como las quieras llamar, y debo reconocer que no me quedan cartuchos en la recámara para seguir disparando los giros de último momento que identifican esta columna, así que ha llegado la hora de decir adiós. Gracias por tu paciencia y tu cariño, gracias por tus elogios, con los que siempre has hecho de mí lo que quieres. Porque hay que ver qué labia tienes, ladrón. Bueno, venga, vale, va. Hasta el domingo que viene.

