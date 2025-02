Las 'trump-as' del populismo

Comenta Compartir

No es raro que avance el «populismo», no es raro que no tengamos memoria histórica, de la que sirve no para albergar odios sino para ... no cometer los mismos errores. No es raro tampoco que nos pese más el presente que la veracidad del pasado que otros vivieron y la responsabilidad del futuro a otorgar. Y no es solo individualismo, es la ceguera de la malentendida supervivencia.

Las crisis se acumulan, el «tiempo se vuelve loco» y se revuelve contra todos, dejando tremendas evidencias que constatan que no va de farol; las guerras se simultanean y ya ni sabemos qué se controla y qué se promueve, el juego de intereses tiene argumentos para dirigir todos los vientos, mientras las víctimas se convierten en cifras a las que acostumbrarse. La lucha política parece tan ciega que cuanto más clama y reclama el pueblo, más pintorescas y alejadas de la realidad son las respuestas, y hasta insuficientes parecen los gritos desesperados, los insultos y ataques que evidencian que el desencanto es infrenable. La manipulación se ha aliado más descaradamente que nunca con la desinformación, y encontrar la verdad es una tarea tan ardua que se pierde en el camino. La desconfianza se ha expandido como chispa en un campo seco y ante tal vulnerabilidad el mundo cree necesitar salvadores que señalen categóricamente las culpas, aportando soluciones claras, inmediatas y efectivas. Y he ahí que los líderes populistas se erigen como gladiadores del bien dispuestos a que rueden las cabezas que encarnan el mal. Y así, estos «expulsarán a los intrusos que se comen nuestro pan en nuestro propio territorio y violentan a nuestras mujeres porque sus culturas son casi ancestrales»; nos servirán en bandeja energía, sea petróleo, coltán o «lo que tenga ser al precio que sea» para que nuestros dispositivos electrónicos domoticen nuestra alma a la par que nuestros hogares, «reforzarán milicias para que nadie ose atentar contra nosotros»; «recuperarán murallas que hablarán de la grandeza de las naciones»; «rescatarán tradiciones que perdidas nos quitaron rumbo»; y por supuesto, reducirán impuestos y nos otorgarán la robada seguridad laboral y social que tanto añoramos. Del coste no hablamos, de la realidad de las promesas tampoco. Para entender por qué una importante parte de la ciudadanía, del electorado, elige estas opciones, es necesario mirar más allá de la superficie. El populismo seduce porque ofrece respuestas emocionales en lugar de análisis racionales, en un contexto de globalización descontrolada y desigualdades crecientes, donde las élites económicas manejan el mundo y las políticas parece estar de canto a las necesidades del ciudadano común. Los populistas capitalizan este sentimiento, personificando el descontento colectivo y señalando culpables fáciles: la inmigración, los organismos internacionales, Bruselas, el género en la violencia… La simplicidad de sus mensajes contrasta con la complejidad de los problemas, convirtiéndola en su arma poderosa. Si la historia sirviera como guía, nos daríamos cuenta de que los horizontes son sombríos. Tenemos muy frescas en la memoria los horrores vividos en las derivas de los movimientos nacionalistas en el siglo XX, en Europa; y cercanos aquellos regímenes populistas, en Latinoamérica, que evidencian el coste de políticas basadas en el dogmatismo y la confrontación; pero los errores no siempre enseñan. Omnipresente parece la tentación de repetir viejos fracasos y, aunque avisados, seguimos abriendo puertas al mismo lobo camuflado bajo distintas pieles: partido de derecha, de izquierda, nacionalista o secesionista; renovador, o tradicionalista. Lo cierto es que, para avanzar, necesitamos puentes y el populismo es incapaz de construirlos porque se alimenta de los muros que levanta.

