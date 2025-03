¿El verano? En el pueblo

Comenta Compartir

Hoy hay unas grandes ventajas del turismo rural, del pueblo de la familia, con casa de toda la vida. En aquel lugar se conoce a ... los vecinos, hay más relaciones familiares, son cercanos los tenderos, panaderos y, desde luego, los dueños del bar. Se sabe qué días hay misa en la parroquia y se conoce bien al párroco. Si no hay misas todos los domingos, se conoce bien en qué pueblo cercano sí la tienen. Es un ambiente vacacional totalmente distinto al playero, donde el ambiente de misa dominical o de pasar por la parroquia en algún momento de la semana es menos frecuente. No digamos ya los que van de crucero o los que se van quince días a no sé qué país de Asia.

No es lo mismo turismo rural que volver al pueblo. Los del turismo rural están más cerca del turismo de playa: vamos unos días a descansar a un lugar tranquilo, normalmente desconocido, lo que hace que puedan encontrarse con poco que hacer. En cambio, el descanso en el pueblo en la casa familiar es de las soluciones más fáciles, baratas, amenas, con más facilidad para mantener la vida cristiana. Así que si hay alguna casa familiar por ahí un poco abandonada, quizá merezca la pena arreglarla.

