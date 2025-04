Comenta Compartir

En un momento en el que la sociedad española es mejor que su política, la palabra del histórico dirigente socialista y expresidente del Gobierno, Felipe ... González, no debe caer en saco roto. No es una casualidad que su presencia en 'El Hormiguero' comenzara enseñando a las cámaras un ejemplar de la Constitución Española, un gesto que era algo más que una forma de llamar la atención del espectador. Fue una constatación de que la política española debe volver a lo que hizo posible la Constitución: los pactos, la reconciliación entre los españoles, el gobierno para todos y no solo para los que han votado a un partido, el diálogo y el encuentro en vez de los muros que separan. El mensaje que González me perece que dejó claro en su noche televisiva fue que «romper la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles es aplicar un principio que está prohibido en la Constitución y que la garantía de vivir en libertad es que la ley sea igual para todos» refiriéndose a las consecuencias de los pactos con Puigdemont y de la Ley de Amnistía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director