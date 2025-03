Comenta Compartir

En un interesante trabajo realizado por varios profesores de universidades de la UE se señalaba que «hay que desarrollar alternativas; los jóvenes con actitudes antidemocráticas ... probablemente no necesiten sermones morales». No es útil una descalificación moral generalizada de aquellas partes de la población que eluden las directrices políticas democráticas de la UE. El problema es que «para muchas personas, la práctica de la democracia liberal no es una experiencia de la vida real». La solución que propone el estudio es «desarrollar lugares de fácil acceso donde (…) la gente pueda experimentar el valor de una democracia liberal». Un interesante desafío cara al futuro.

