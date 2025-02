Los mayores y la soledad

Comenta Compartir

Desde hace tiempo surge la preocupación, en nuestra sociedad actual, de la soledad de personas mayores, con una edad que les impide moverse con normalidad ... o una enfermedad que les limita, y que no tienen apenas familia. Como conozco casos, soy consciente de que es una realidad compleja, difícil de arreglar. Sobre todo cuando nos encontramos con personas que apenas tienen facultades para salir adelante en las obligaciones normales de la vida, el cuidado de la casa, salir a comprar, viajar… En estas situaciones se comprueba la diferencia entre familias numerosas y personas que no han tenido hijos. Si hay varios hijos, con frecuencia hay muchos nietos, y entre unos y otros se puede atender al abuelo inhábil. Ahora, cada vez hay menos de estas familias y, por lo tanto, los problemas se van multiplicando con el tiempo. Facilita no poco la existencia de una chica de servicio. Ya nos damos cuenta de que esto depende, en gran medida, de las posibilidades económicas de esa persona limitada. No es lo mismo, en todo caso, una persona que atiende la casa durante unas horas que una persona interna, disponible para echar una mano en cualquier hora del día. Pero eso supone, indudablemente, una carga económica que no está al alcance de todas las fortunas.

Cartas a la directora