El apoyo de Europa

Muchos pensamos que Ucrania no debe perder esta guerra, pero, tal como van las cosas, es poco probable que la pueda ganar. Cuando haya unas mínimas garantías, que no ha habido hasta ahora –las conversaciones China-Rusia podrían darlas– para comenzar una conversación entre las ... partes, conviene explorar todas las posibilidades sin perder la referencia de la justicia y del derecho. Quizá no sea posible llegar a un acuerdo de paz formalizado, pero incluso un alto el fuego tácito que se prolongara en el tiempo sería una buena noticia. Para ello, es preciso que Europa siga apoyando a Ucrania.

Temas

Cartas a la directora