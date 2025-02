Hay muchas formas de ser domingo, esta es una oda a un domingo cualquiera. Me imagino tu domingo, el tuyo, el mío, como un día ... tranquilo y sin obligaciones, sin carreras, ni reloj, un domingo de paso lento, de mirada abierta, de suspiros, de sueños pausados.

Me gustan los domingos sin despertador pero también esos en los que madrugas y de repente tienes la suerte de ver el último amanecer de la semana. En otro tiempo, ese amanecer sería la señal de cierre para una noche larga. El mío ya no es ese domingo, pero igual sí el tuyo, te imagino entonces deambulando por casa, con la boca pastosa, cansada pero con una media sonrisa por las emociones de un sábado frenético que sería la antesala de un domingo somnoliento.

Yo vuelvo al mío, a este domingo pausado. Siempre me sabe a poco, le estiraría las horas, las conduraría para que supieran a más. Será un domingo con comida y amigos, será ese domingo en familia, será el domingo que quieras tener, que puedas tener, en soledad o con gente, será el tuyo, hazle una oda a tu domingo cualquiera.

Cuando era pequeña mis domingos eran de campo, aún guarda la familia esa bonita costumbre de domingo alrededor de la mesa y con la lumbre de fondo, domingo ruidoso que se apaga con una siesta compartida y abotargada por el calor del fuego, el paseo al caer la tarde, las bromas, las penas compartidas, todo compartido. Los domingos es el día en el que los amigos, esos amigos que son familia, ponen en común la vida. Ellos hacen que nunca sea un domingo cualquiera. A veces sigo compartiendo esos días de familia que volverán con el otoño.

El último fue de silencio y recogimiento, de caminar lento, de observación, fue un domingo de lectura, de despeje mental, de ojos abiertos pero también de siesta.

Me gustan los domingos que caen en los tópicos, de café y periódico, de resaca, de misa para los que creen, de manta y sofá, de churros con chocolate, de migas en invierno, paella o caldereta, de cine, vinos y libros pero también de tristeza. Este último día de la semana está anclado, casado, atado y arrastrado irremediablemente a la nostalgia más pura.

Cae la tarde y empiezan esos sentimientos de anhelo, de cierre y de pena profunda. No queremos nunca que acabe el domingo, no queremos que se acaben sus horas, caen de repente aplastándolo todo. Si ha sido intenso, especial sentimos aún más su peso. Si lo cerramos con un viaje de vuelta, se convierte en congoja y llanto lento. Nunca queremos que se acabe, por eso a veces tampoco queremos verle la cara al domingo traicionero que empieza con sol y termina en nostalgia.

No quiero esos viajes de vuelta, tampoco quiero morir un domingo. No es sano pensar en la muerte de una, pero si lo hago, que lo haré como todos, espero que no sea en domingo.

No quería que terminara así mi oda a un domingo cualquiera, pero este texto, como un domingo cualquier empieza en sol y termina en nostalgia.