Cuando me preguntó Marisa si quería colaborar en julio y agosto le contesté que sí.

El ocio, RAE, tercera acepción, es «la diversión u ocupación ... reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas».

Como cada verano estamos en nuestro lugar favorito y nuestros hijos reviviendo su particular verano azul. El 'dolce far niente', la lectura y la charla me ocupan el día. La novela negra me relaja y acabo de leer 'El caso de Alaska Sanders'.

Me he quedado con unos párrafos: «Si cree que ama esta ciudad se equivoca, escritor. Ama los recuerdos que tiene aquí, eso se llama nostalgia. La nostalgia es nuestra capacidad para convencernos de que nuestro pasado, en lo esencial, fue feliz y que, por consiguiente, tomamos las decisiones correctas. Cada vez que evocamos un recuerdo y nos decimos 'qué bien estuvo' es de hecho nuestro cerebro enfermo el que rezuma nostalgia para convencernos de que lo que vivimos no fue en vano, de que no perdimos el tiempo. Porque perder el tiempo es perder la vida».

¿Perder el tiempo es perder la vida? ¿Qué es perder el tiempo? Estoy de vacaciones, evoco con nostalgia los progresos de mis hijos, he aludido a mi dedicación al 'dolce far niente'. ¿Pierdo el tiempo? ¿He de sentir culpa?

No me lo había planteado, cosa que ya de por sí debería resultarme positiva, pero me ha obligado a reflexionar y hay tela que cortar. Ya no se trata del dicho italiano, ahora lo sustituimos por otro neerlandés, el 'Niksen'.

Annete Lavrijsen tiene publicado 'Niksen. El arte holandés de no hacer nada': «Se trata de esos pequeños momentos en la vida en los que pulsamos el botón de pausa y nos apartamos del trabajo diario y los compromisos sociales, permitiéndonos estar ociosos, sin la presión de sentimientos de culpabilidad o de pensamientos acerca de todo lo que deberíamos estar haciendo».

Pero creo que son conceptos distintos y que no debería ser tan complicado.

'Dolce far niente' para mi santa es no tener que hacerse cada noche la pregunta ¿mañana qué comemos?, es prolongar el desayuno sin mirar el reloj, y más ahora que los niños se sirven solos, sin importar que el corto camino de la mesa al 'buffet' se vuelva interminable porque está plagado de trampas: intercambiar impresiones, las mismas de ayer, con las madres de los amigos de los niños o saludar a los que aún no hemos visto o hablar largo y tendido de planes cortoplacistas y reiterados para terminar con un «Nos vemos ahora».

En fin, que puede haber muchas formas de disfrutar del 'dolce far niente' y cada persona hacerlo de forma diferente. De eso se trata.