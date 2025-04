Docentes versus Lomloe

Si alguien cree que la Lomloe (la ley de Educación que ha comenzado su implantación este curso) puede aportar mejoras que puedan constatar padres, profesores ... y alumnos, se equivoca por completo. Su lectura es una interminable sucesión de parrafadas indigeribles que no conducen a nada, porque son un cúmulo de despropósitos. Los sufridores más perjudicados son –y serán– los alumnos, pero los más inmediatos somos los docentes. Nos han dejado sobre la mesa una torre de Babel con un ruido ensordecedor y unos mensajes indescifrables, que estamos obligados a organizar entre ansiedad, pesadillas y reuniones interminables. Las editoriales fueron con la lengua fuera para publicar los libros y a los docentes nos dejan sin margen para adaptarnos a tantos cambios. Si hay algo verdaderamente nuevo e interesante en esta ley, detrás de tanta palabrería, y lo tenéis tan claro los ideólogos del texto, elaborad vosotros las programaciones para que los docentes asumamos ponerlas en marcha, que ya es bastante.

Lejos de dar un puñetazo en la mesa con nuestra negativa rotunda a esta nueva ocurrencia de unos cuantos iluminados, que nunca han embadurnado sus dedos de tiza, afrontamos la misión a costa de nuestra salud y nuestro tiempo, por imperativo legal. Por mucho menos nos hemos movilizado y puesto en huelga años atrás. No entiendo el conformismo del colectivo ni de los sindicatos. A mi alrededor solo escucho quejas y lamentos de mis compañeros por este atropello. A mí me queda relativamente poco –aunque se me va a hacer eterno– para jubilarme, pero los que tienen por delante muchos años de vida laboral deben armarse de paciencia para soportar cambios radicales cada dos por tres. Antes de haberle cogido el tranquillo a la ley anterior ya se pone en vigor la siguiente. Es de locos. Sería rentable si valiera para elevar la calidad educativa, buscando la excelencia, pero lo peor de todo es que el nivel académico de nuestros alumnos cae en picado. Ojalá este escrito remueva las conciencias y salgamos a las calles a protestar. Mucho ánimo a todos los docentes para superar los retos que tenemos entre manos este curso.