Docentes del siglo XXI

A lo largo de mi experiencia como profesor me he topado varias veces con la comparación que se hace entre un cirujano y un maestro ... para demostrar que los docentes seguimos anclados en el pasado. Esta crítica se hace mediante la siguiente afirmación: «Nadie se pondría en manos de un cirujano que operase como en siglos anteriores, entonces ¿por qué los docentes siguen enseñando como en el siglo XIX?».

En primer lugar, la comparación cirujano-docente es falsa. Y lo es, entre otros, por los siguientes motivos: el cirujano cuando opera lo hace acompañado de un buen equipo de profesionales (anestesistas, enfermeros...), el docente cuando opera, en la mayoría de los casos, lo hace solo. El cirujano opera a una sola persona, el docente cuando opera se enfrenta al mismo tiempo a un número determinado de alumnos (que pueden llegar a 30); el cirujano cuando opera lo hace con todos los informes previos necesarios, el docente tiene que impartir clase sí o sí aunque al inicio desconozca a sus alumnos. El paciente está sedado cuando el cirujano opera, el docente cuando trabaja interacciona con sus alumnos, la mayoría de las veces positivamente pero en otras algunos interrumpen las clases, molestan a sus compañeros, cuestionan la autoridad del docente, etc. Y el cirujano cuando opera lo hace con toda la tecnología punta a su alcance en perfecto estado de funcionamiento, cuando el maestro opera utilizando la tecnología puede llevarse una desagradable sorpresa: no hay conexión, el ordenador no funciona, los portátiles fallan, etc.

Y en segundo lugar, los docentes no enseñamos como en siglos anteriores: no, por los avances sociales y democráticos conseguidos hace ya más de 40 años. No, porque también realizamos actividades complementarias y extraescolares. No, por la gran cantidad de medios y herramientas educativas de los que disponemos hoy en día. No, porque cada vez más docentes aplicamos las metodologías activas en el aula e innovamos. No, porque existen equipos de profesionales que se encargan de valorar a los alumnos que presentan algún tipo de dificultades. No, porque las familias pueden (y deben) intervenir en la enseñanza de sus hijos. No, porque estamos continuamente formándonos. No, porque intentamos trabajar con cada alumno de forma individual atendiendo a sus necesidades. Y no, porque además de todo lo anterior (y de sufrir una y otra vez los sucesivos cambios en las leyes educativas) la mayoría nos esforzamos en formar a los ciudadanos del futuro.