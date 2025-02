Docentes quemados

Comenta Compartir

Hace unos días, estuve tomando una cerveza (sin alcohol) con un colega que es profesor de Secundaria, aunque sigue prefiriendo llamarse maestro, porque lo fue antes de sacar la licenciatura y porque le parece un concepto más entrañable. Tuvimos una conversación muy interesante que quiero ... compartir con los lectores de Plaza Mayor. Porque a mí también me gusta la docencia, que ejercí hace años, y que ahora practico con los chicos que visitan el CCMIJU. Lo encontré bastante 'quemado'. Dice que se ven como salmones, que van en contracorriente. Mientras que ellos enseñan a los chicos unos valores como el respeto, la convivencia, la lealtad, el trabajo en equipo, el esfuerzo...., la familia, el gobierno y la sociedad le muestran un camino diferente: la trampa, la astucia, ir a lo suyo sin importarles la moralidad de los hechos. Les importa un pimiento el contenido de las materias, sólo les piden que hagan la clase divertida, no tienen ilusión por aprender, con lo que les desilusionan a ellos a pesar de su vocación. Su impresión es que vivimos en una sociedad enferma, muy deficiente en salud mental, influenciada por lo que ve en televisión (violencia, sexo, corrupción, etc.).

El ambiente es de agresividad y de incongruencia. Mientras se transmiten los agrios debates del Parlamento, no se permite a los niños que vean los toros, porque son cruentos. ¿Qué hace más daño? Las agresiones sexuales aumentan porque los chicos aprenden el sexo en páginas porno... Se encuentran sometidos a una gran presión social, incluso hay padres que les agreden o les desacreditan. Sólo cuentan las vacaciones que tienen (que actualmente son como de funcionarios). Nadie les ayuda para adaptarse a los cambios, tienen que esforzarse por su cuenta. Pensaban que tras la pandemia disminuirían los ratios de alumnos y se encuentran con que nadie les tiene en cuenta...

