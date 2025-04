Doble oportunidad

Comenta Compartir

Lo más trascendente de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno como la del G20 en Roma y la COP26 sobre Cambio Climático ... en Glasgow es el contacto privado entre líderes y sus equipos aprovechando los huecos del programa y las oportunidades de coincidir durante unas cuantas horas en el mismo escenario. No descubro nada nuevo ni impactante, pero sí es relevante poner en valor todas las opciones que se ofrecen en este tipo de citas que dan mucho lustre a quien las organiza, además de muchísimo trabajo, enormes esfuerzos diplomáticos y equilibrios en el alero, y contribuyen a fomentar un tratamiento más personal y sin los corsés de las reuniones oficiales con agenda y obligación de dar explicaciones posteriores. Pero no hay que despreciar este compromiso de tener que ofrecer algún resultado que pueda justificar la cumbre. No tanto por sus costes económicos, que bien orientado el programa sirve para una publicidad impagable en todos los medios de comunicación del mundo durante varios días, sino por los intereses políticos y económicos que están en juego en estos momentos de especial tensión en un mundo convulso por el enfrentamiento entre las grandes potencias. La nueva Guerra Fría que sufrimos todos por la lucha por la hegemonía mundial que plantea China en todos los frentes y con la actitud agresiva para recuperar peso e influencia internacional por parte de Rusia. Los continuos y destructivos ciberataques que sufren empresas e instituciones occidentales por parte china y rusa son respondidos con la misma contundencia por parte occidental creando un escenario muy delicado y nada favorable para verse las caras.

Los presidentes de China y Rusia han utilizado razones internas para no acudir a Roma ni a Glasgow, pero la realidad es que su actitud en estos momentos requiere de muchas explicaciones que son ineludibles cuando te encuentras en un foro internacional rodeado por los dirigentes de los países a los que estás haciendo la ciberguerra. Tampoco su repertorio de razones para justificar sus actuaciones podría sostenerse con solvencia. Por eso han intervenido por videoconferencia utilizando la táctica del ataque como mejor defensa al exigir que se reconozcan internacionalmente sus vacunas contra la covid-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado manejar una situación complicada tras la caótica pero necesaria salida de Afganistán al aceptar un impuesto mínimo del 15% para las grandes multinacionales a partir del 2030. Medida que calma muchos nervios en todos los países a aplicar en un plazo suficiente como es el año 2030. El cambio climático es otra guerra.

