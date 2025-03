¿Por quién doblas las campanas?

Comenta Compartir

Lo que mejor define a nuestros pueblos y pequeñas ciudades es la conciencia común de la pérdida. Que todos vamos a desaparecer en algún momento ... es de las pocas certezas absolutas que tenemos, pero que seamos sentidos y recordados por quienes han vivido a nuestro alrededor no lo es tanto. El anonimato aséptico de las grandes ciudades, la hiperconcentración de la población en barrios y calles sin nombre («Where the streets have no name», se queja U2), sin identidad y sin historia, condena a muchos de los que allí habitan a un final de olvido colectivo solo exceptuado por los más allegados. Sin embargo, cada vez que en los pueblos de Extremadura doblan las campanas se sabe quién nos ha dejado, qué vecino ya no estará con nosotros y ya no podrá compartir la propia pertenencia a la comunidad. Cuando doblan las campanas salimos a la calle, acudimos al móvil o nos asomamos por la ventana para preguntar, para interesarnos, para saber quién de nosotros se ha ido. Porque, como dijo el poeta inglés John Donne a principios del siglo XVII, «ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti».

Hace unos días las campanas doblaban por todos nosotros en Valencia de Alcántara, porque esta villa, tan antigua como orgullosa de sí misma, perdió a dos de sus vecinos más preciados. Lo eran, sí, porque representaban y simbolizaban el compromiso público, la acción desinteresada y la vocación de servicio hacia los demás, es decir, los valores y principios que hoy escasean en medio de ese mar anónimo de individualismo feroz y egoísmo fatuo. Lola Guillén, incansable mujer que vivió por y para los demás, que dedicó una parte importante de su vida a luchar por las personas discapacitadas de la comarca, por sus niños y niñas de Aidim que hoy lloran, también, de orfandad. Alma de la Revista Valbón junto a su marido Paco, llevaba a estas páginas la crónica mensual de un pueblo al que dio lo mejor de sí misma. Y Felipe Bohórquez, director de las escuelas, actor, cómico, siempre irónico y, sobre todo, comprometido con su pueblo desde el activismo político y social, la participación en varias asociaciones y su actuación, ya insustituible, en el festival de la Boda Regia. Interesado por la historia local, rescató del olvido a los viejos maestros de la localidad durante la Segunda República en un libro que es testimonio de su propia obra como profesor y como padre. Ambos tenían una gran familia más allá de la propia, que era y es también la nuestra. Esa gran familia era Valencia de Alcántara, mi pueblo, el mismo que hace unos días sabía por quién estaban doblando las campanas. No era por ellos… era por nosotros, porque los necesitábamos y los queríamos, porque eran y son ya parte de este bello rincón de Extremadura.

