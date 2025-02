La división feminista es un error

Comenta Compartir

No sé si recuerdan la polémica que hace unos meses desató Lolita por unas declaraciones en las que se vislumbró que no sabía muy bien qué era el feminismo. En un programa de televisión le preguntaron si se consideraba feminista y respondió: «No. Soy un ... ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer». Y con ello desató la tormenta y algo más por la crueldad sin límites que a veces se apodera de las redes sociales.

Unos días después vi que en otro programa de televisión le preguntaron por el lío que había montado. La presentadora en este caso le explicó que ser feminista significaba, simplemente, creer y defender la igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces ella dijo que sí, que si era eso pues que estaba de acuerdo claro. Podemos pensar que es inaudito o cómo queramos calificarlo el hecho de que a estas alturas alguien tenga que explicar a Lolita o a cualquiera qué es el feminismo. Pero resulta también que ese movimiento convertido en toda una revolución que afortunadamente llegó para quedarse y luchar contra una injusticia histórica, imprescindible para colocar a las mujeres en el lugar que les corresponde por derecho en la sociedad, que no es otro que el mismo que a los hombres, ha comenzado a tener tantas aristas que una mujer tuvo que explicar a otra, en este caso la periodista Susana Grisso a la cantante Lolita, qué es el feminismo. Aclararle que no es una batalla entre géneros, que no debe serlo. Sin embargo, esas aristas que van a más, en unos casos porque hay quien se apodera de una lucha que no debe tener color político, en otros porque interesa crearlas y lo permitimos, vienen motivando no solo que algunos o muchos hombres vean el feminismo como un movimiento contra ellos, que mujeres que igualmente lo malinterpretan así lo rechacen también, sino que ahora ni todas las que se consideran feministas pueden ir unidas en una misma manifestación el Día de la Mujer. Este 8 de marzo ha sido una vez más un clamor en favor de la igualdad, pero también el día en el que las múltiples aristas que deforman el movimiento feminista han agrandado las grietas abiertas. La diversidad de opiniones, la confrontación de ideas y la defensa de posturas diferentes no debería ser nunca motivo para que la unidad que requiere la revolución emprendida por las mujeres, respaldada por la inmensa mayoría de los hombres, se rompa. Es un error. 'Juntas en la lucha, somos imparables' es el acertadísimo eslogan elegido por la Plataforma Feminista de Plasencia para la única manifestación que se celebró en esta ciudad, no así en otras ni de la región ni del país, para celebrar este 8 de marzo. Para salir a la calle de nuevo a decir alto y claro que la igualdad no está lograda y que hay que seguir luchando para que la maternidad no suponga un obstáculo para el desarrollo profesional, que la conciliación hoy sigue siendo un timo que recae de forma abrumadora en las espaldas de las mujeres, que se necesitan políticas eficaces que continúan sin llegar para acortar la brecha salarial, que la capacidad y nunca el género tiene que determinar el acceso a los puestos de dirección, que hay que corregir las condiciones precarias de trabajos feminizados como el servicio doméstico o la asistencia a la dependencia, que hay que garantizar el derecho al aborto en los centros sanitarios públicos, que urge una educación afectiva y sexual, que hay que aplicar muchas más medidas para que nunca más un desalmado agreda o asesine a una mujer. Porque hasta entonces la igualdad seguirá sin ser real. Pero las aristas nos están haciendo desviarnos del camino. Centrarnos en las discrepancias y olvidar las coincidencias, dividirnos en lugar de fortalecer la unidad. Ni el debate abierto en torno a los vientres de alquiler, la prostitución y la autodeterminación de género, que promueve la ley trans, justifican romper el movimiento feminista y debilitarlo. En la manifestación de Plasencia hubo quienes defienden la ley promovida por Irene Montero, las que creen que la autodeterminación de género causa el borrado de las mujeres y sus históricas reivindicaciones, las que apuestan por la regulación de la prostitución y las que son firmes defensoras de la necesidad de abolirla de una vez y cuanto antes. En la manifestación celebrada en Plasencia se congregaron mujeres que defienden unos y otros postulados, de muy diferentes signos políticos, pero todas marchamos bajo el 'juntas en la lucha, somos imparables'. «Porque en la plataforma tenemos claro que debemos mantener la unidad, centrarnos en lo que suma y no en lo que resta», explicó su portavoz, la socialista Nuria López. Porque es imprescindible esa unidad para seguir luchando por una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades y libre de violencia contra las mujeres.

