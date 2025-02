Disponibilidad emocional: escuchar con el corazón

Comenta Compartir

Si algo tenemos en común todas las personas, independientemente de dónde vivamos o cómo seamos, son las necesidades. Son universales y no varían: protección, seguridad, ... justicia, comprensión, afecto, etc. Cuando nos sucede algo, ese algo ataca directamente a una de estas necesidades, la tambalea y la vuelve inestable. Incluso en ocasiones, la deja descubierta. Y es en este momento de desamparo, donde tratamos de encontrar la manera de hacernos con recursos válidos y que puedan de nuevo cubrir eso que sentimos que hemos perdido. Y el recurso que elegimos, casi siempre es una persona. La elegimos y nos desahogamos, nos abrimos en canal para contar aquello que nos ha ocurrido. Pienso que lo hacemos con la pretensión de vaciarnos, de soltar el dolor o la emoción que sentimos en ese momento. Cuando algo nos ocurre cojeamos de alguna pata, y cuando necesitamos compartir es como lanzarnos a encontrar ese anclaje, esa forma de no cojear. Necesitamos sostenernos. Es una forma de decir: siéntate aquí conmigo, me apoyo en ti, te cuento, necesito que estés disponible para mí porque voy a compartir lo que me ha pasado.

En ocasiones, confundimos estar disponibles emocionalmente con tratar de solucionar lo que a esa persona le ha ocurrido. Y lo cierto es que no disponemos en la mayoría de las veces de ese poder. Hay cosas que ocurren y que, por desgracia, no tienen solución. Somos dos clases de personas cuando escuchamos a otras: por un lado, tendríamos a quien va con la posible solución por delante. Sería aquella a la que le cuesta escuchar o escucha para hablar, que decide que es más importante sacar la varita mágica con las soluciones, que piensa en dar consejos o explicaciones por encima de la comprensión y con la que es probable, sientas que tu emoción pesa igual o más que antes. Esta persona suele invalidar el sentir de la que habla, porque emplea famosas frases del tipo: por eso no te pongas así, no es para tanto, ya no puedes hacer nada, quizá te lo hizo sin mala intención, etc. Por otro lado, tendríamos a quien va con el corazón abierto y las orejas disponibles. Escucha para escuchar, para comprender y tratar de conectar con las necesidades. Emplean una profunda empatía, validan constantemente el sentir de la otra, y saben poner nombre a lo que ocurre: entiendo que sientas miedo, noto tu tristeza, no puedo solucionar lo que ha pasado, pero ¿hay algo que pueda hacer para que estés mejor? Existe un tópico acerca de la empatía y de escuchar con el corazón y es pensar que es igual a decirle a la persona lo que quiere escuchar. No es lo mismo querer que necesitar. Y las necesidades son para todos igual. Una cosa es dar la razón, otra cosa es dar nombre a lo que se mueve en el corazón del otro. Razón y corazón. En los tiempos que vivimos, donde la salud mental ha pasado, por suerte, a ser considerada igual de importante que la física: ¿cuánto crees que ayudaría escuchar otro corazón desde el tuyo?

Temas

Opinión HOY