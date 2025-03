Disminuir los barrotes

Comenta Compartir

No es de extrañar que un animal encerrado tenga problemas para tomar la salida de la jaula donde transcurre su vida, pues la puerta abierta ... da paso a un espacio amplio y desconocido. Pero no es una reacción exclusiva de los animales, también las personas pueden percibir desconcierto e inseguridad al situarse ante la puerta que conduce a la plaza de la diversidad, llegando a sentir desasosiego, desconfianza y desprecio hacia quienes piensan, sienten y viven de manera diferente. Por ello, y a fin de procurar un ambiente con un menor nivel de intolerancia y polarización social, no estaría mal fomentar una educación que contribuya a la disminución de los barrotes que dificultan y enturbian la convivencia.

Cartas a la directora