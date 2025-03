Comenta Compartir

Hace unos años andaba yo enfrascado, para un trabajo de investigación, en revisar la prensa regional en busca de determinadas noticias de la segunda mitad ... del siglo XX. Convencido de que ya no llevaría más a cabo semejante sentada de varias semanas en los archivos, me dio por tomar también fotografías, no ya de aquello que me interesaba, sino de otras noticias que me llamaban la atención. Por ejemplo, el 5 de junio de 1965 se insertaba el siguiente titular, con gran tamaño tipográfico: «Niños subnormales», y en subtítulo: «Aparece con fuerte pujanza una nueva institución en Cáceres: PROA, la Asociación Protectora de Niños Subnormales». Este término aparecía con naturalidad y repetidamente en el texto, una entrevista al Sr. Martín Palomino, presidente de la Diputación cacereña.

Y he buscado en mi ordenador citada noticia al ver los tejemanejes partidistas actuales para conseguir modificar la Constitución Española de 1978, concretamente el artículo 49, que habla de la integración de los «disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales», expresión hoy considerada peyorativa y discriminatoria. Imagino que para los padres de la Constitución resultaría un logro desterrar de los textos legales la palabra «subnormal», que ya en 1978 le estaba pasando como a «disminuido». Ahora se propone sustituir esa denominación por «personas con discapacidad», y no sabemos el tiempo que tardará esta expresión en atesorar de nuevo tintes humillantes u ofensivos. No pongo ningún reparo a esta iniciativa, pero es curioso comprobar cómo el lenguaje y la sociedad muchas veces no van al mismo ritmo al adaptarse a realidades de su tiempo. Y la realidad del tiempo presente tiende a difuminar semánticamente hasta el máximo los apelativos que evoquen ya sea remotamente a alguna tara, en un intento ficticio de igualitarismo e integración completa que luego no es tal en la vida real, como si el lenguaje fuera el culpable. Esto pasa también con el llamado «lenguaje inclusivo y no sexista», que se quiere implantar hasta esos extremos grotescos y empalagosos que a veces escuchamos en el discurso político, pero no evita que se sigan matando mujeres. En este sentido, la evolución del lenguaje consigue que determinados vocablos del idioma migren irremisiblemente al ámbito de los vulgarismos o el lenguaje coloquial, prohibido en los escritos públicos o en la misma prensa. No existen ya sordos, sino «discapacitados auditivos». Los cojos pasaron a minusválidos y después a «personas con movilidad reducida», y hasta el término «homosexual» ha adquirido una connotación despectiva, por lo que es mejor usar el eufemismo «colectivo LGTBI». Los negros son personas «de color» y ya no es políticamente correcto decir «me ha tocado el reintegro en los ciegos», que pasaron a invidentes y luego a «personas con discapacidad visual». Este fenómeno disipador no solo afecta ya a peculiaridades humanas, sino a otros ámbitos neutros de la vida cotidiana. La palabra «basura» tampoco definía ya la realidad de los desechos domésticos, siendo sustituida por la expresión de mayor espectro «residuos sólidos urbanos», que no se llevan a los vertederos, sino a «ecoparques». Asepsia semántica.

