Los etarras excarcelados, y los que disfrutan de permisos penitenciarios, son recibidos en sus pueblos como héroes legendarios, que merecen vítores y aplausos por sus ... hazañas. Es la misma ceremonia que se hacía en la Roma imperial para los generales que volvían victoriosos y con presos arrastrados por sus caballos. Los etarras, en su paseo triunfal, no enseñan presos porque están bajo cruces, desperdigados por los cementerios de toda España, pero se saben queridos, respetados, necesarios... Y con razón. Son interlocutores de un Gobierno que, para conseguir su apoyo, los ha legitimado, les ha dado visibilidad y hasta ha aplaudido en el Congreso de los Diputados que un fulanito histérico, Odón Elorza, se enfade hasta el paroxismo con los que «siguen hablando de ETA»: «¡ETA no está aquí, aquí no hay terroristas, aquí hay franquistas!», gritó el tipillo. Los proetarras de Bildu, que sí están allí, se levantaron y, enardecidos, se unieron al aplauso de los diputados socialistas, Gobierno y socios de todo pelo. Es decir, que a ETA no solo se le aplaude en los pueblos vascos.

Octavio, al ser nombrado emperador, impuso rápidamente el nombre de César Augusto, porque desterró a un senador que, en público, osó dirigirse a él como Octaviano. «El buitre será buitre, aunque se llame pollito», dijo el desterrado. Pero ETA no disimula y va de frente, porque sabe que el engendro bautizado como Bildu solo es una engañifa para despistados, desnortados o desalmados. Los que aquel día aplaudieron al iracundo tiparraco en la tribuna del Congreso no estaban desnortados ni despistados. ETA, Batasuna, Sortu, Bildu o Pollito son el mismo buitre y en el lodazal se intercambian y se mezclan. Ahora, en la dirección de Sortu, está David Pla, último responsable de ETA. Otegi es el portavoz más mediático de Bildu y el que marca la hoja de ruta a sus diputados. Alto y claro. Qué pérdida de tiempo pretender que la banda terrorista aclare los 300 atentados no reconocidos, se arrepienta y pida perdón. ¡Pero si está en el Congreso de los Diputados, aplaudida por la mayoría y por el Gobierno! ¿De qué se van a arrepentir? ETA ha dejado de asesinar, una gran noticia, es verdad, pero mantiene su discurso, aunque sus sicarios no lleven pasamontañas. Tiene una importante presencia política en las instituciones vascas, más sedes que durante la clandestinidad, se sabe necesaria para sostener al presidente del Gobierno, convoca en plazas públicas, protegidas por la Ertzaintza y se nutre de fondos públicos. Además, está logrando la reunificación de sus presos y en el cambio de cromos, entra la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, como antesala de otras concesiones que están en su agenda. La ruta la tienen clara. Aquella foto de la desvergüenza, Adriana Lastra y Simancas, con Bildu, para pedirle el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, presagiaba descarnadamente lo que ha venido después: un país a la deriva y en manos de sus enemigos, sin norte, credibilidad ni consistencia. Un Gobierno mendicante y dividido que, como guitarra de mesón, «hoy suena jota y mañana petenera». Yo no conozco a los diputados franquistas, que decía el infame desde la tribuna, pero, uno a uno, sí podría señalar a los cinco diputados de ETA. Si es que no tiene alguno más.

