Discursos reales

Como es sabido, en España la Jefatura del Estado (representativo) y el Gobierno (ejecutivo) se ejercen separadamente. No siendo por ello habitual ver al Jefe ... del Estado dirigirse a la nación salvo en situaciones muy concretas y significativas. Desde diciembre de 1978 hasta hoy, más allá de los discursos navideños, solo seis han sido las ocasiones en que se produjeron: tras el 23 de febrero de 1981, el 11 de marzo de 2004, el fallecimiento de Adolfo Suárez y la abdicación (Juan Carlos I); el 3 de octubre de 2017 con motivo referéndum de independencia en Cataluña y el 18 de marzo 2020 en la pandemia (Felipe VI).

Esta escasez de comparecencias resulta obvia debido a la escasa relevancia que la Corona tiene en la acción política real al estar muy limitada por la Constitución. Seguramente también por ello, se ha querido dispensar una mayor trascendencia pública, mediática y política a los conocidos mensajes navideños del Rey.

La tradición de estos mensajes se inicia en el Reino Unido con Jorge V en 1932, continuando con el tiempo otros mandatarios. En España los incorpora el dictador Franco, en plena Guerra Civil, dirigiéndose el fin de año de 1937 a los «combatientes de España por la causa»… Prolongándose desde entonces hasta nuestros días, entre 1940-45 no hubo, con un total de 80 mensajes. Juan Carlos I, con el fin de alejarse de la tradición franquista, cambió la fecha de fin de año a la Nochebuena.

Desde nuestro estreno democrático para acá, siempre me han resultado curiosas las distintas interpretaciones mediáticas y político partidarias conformadas cada Navidad con motivo del discurso real: que si el mensaje en términos políticos le da «más caña» a unos que a otros, apropiándose cada cual de aquella parte del discurso que más le conviene, que si el contenido es más o menos institucional, comedido o no entra en los problemas reales, que si la intencionalidad del Rey ha si tal o cual, etc..

Dada la crispación y polarización que vive la política española, lo más grave y peligroso es que el mensaje real se utilice como arma arrojadiza de unos contra otros, contra la propia Jefatura del Estado, el Gobierno, contra la Constitución y contra la ciudadanía en general. ¿Alguien imagina al presidente de la República Portuguesa no defendiendo con firmeza su constitución, la democracia, la unidad de los portugueses y la pluralidad política? ¿O a Carlos III de Inglaterra enfrentando a escoceses con galeses e irlandeses del norte?

El precepto constitucional hace que los discursos del Rey, aún siendo iniciativa de la Casa Real, sean supervisados y aprobados por el Gobierno. Así, los 45 mensajes reales del periodo constitucional, en gran medida lo son también del Gobierno de turno y, que se sepa, hasta ahora nunca hubo discrepancias entre Zarzuela y Moncloa por esta causa. Por salud democrática el mensaje real debe seguir siendo fiel reflejo del papel constitucional del Jefe del Estado.