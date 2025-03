Comenta Compartir

Por Navidad es normal que nuestras autoridades y gobernantes, sean del color que sean, se dirijan a la ciudadanía con mensajes plenos de alabanzas al ... trabajo que han realizado. Jamás se ven detalles de humildad, reconociendo algún desliz o algo en lo que no hayan estado a la altura. A las 24 horas de escuchar los mensajes de todos los personajes políticos con mando en plaza, estalla la bomba. La inflación, se está disparando en nuestro país. Claro, ahora de lo que se trata es de decirle a la ciudadanía que los que gobiernan no tienen nada que ver con el tema, puesto que es global. La pregunta es que si en España se dispara más que en otros países, cierta parte de culpa la tienenlos que nos dirigen, ¿no? ¿Se han parado a pensar que tal vez las políticas que desarrollan tienen una cierta tendencia a que la inflación sea superior en España que otros países? A nadie se le escapa que el gasto público anda como un caballo desbocado y que la solución no es aumentar siempre los impuestos. Pero les volvemos a dar a los sindicatos excesivo protagonismo y somos muchos los españoles que creemos cada vez menos en ellos, pues motivos nos han dado. Lo que más me duele de todo esto es que los partidos de corte progresista se presentan siempre como los ángeles custodios de los desfavorecidos, contándonos milongas de que siguen políticas cercanas a los que más sufren. Presidente Sánchez, ustedes gobiernan con gente de ideología que se ha probado que allí donde gobiernan –Venezuela, Argentina...– siguen políticas directas a la hiperinflación. Señores del PSOE, algunos de sus socios de corte comunista solo traen división y pobreza.

Socialdemocracia sí, siempre. Comunismo, no, pues es andar para atrás. El español quiere trabajar y ganarse el pan, no subsidios. Mejor gestión del dinero público y políticas de empleo pactadas olvidando las siglas. Entenderse señores políticos y pactar no es una condena. Pero con todos. Entre todos, se puede.

Temas

Cartas a la directora