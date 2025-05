El discurso y el escritor

Me puse a la tarea. La columna de este viernes trataría sobre el discurso de Landero. El martes lo había decidido. Así que, ayer por ... la mañana leí las reseñas, aunque ya lo había escuchado. Y releí, subrayé y, justo cuando decidí comenzar a escribir, una de esas voces interiores que a veces nos avisan precaución, sonó en mi entendimiento. ¿Y quién eres tú para comentar el discurso de un escritor, aunque sea paisano? ¿Y cuáles son tus capacidades para resumir párrafos, analizar ideas, y apoyar o rechazar tal o cual propuesta, si las ha habido?

Imaginemos que me ha gustado todo o la mayor parte, ¿cómo expresarlo, sobre todo sabiendo que es un escritor extraordinario? Seguramente elegiría adjetivos un tanto mediocres del tipo de oportuno, acertado, lúcido que no estarían a la altura. O frases hechas, semitópicos del tipo de «como dice acertadamente...» «no le sobra razón a Luis Landero...» “es plausible…” ¿O acertaría con una prosa que, aunque de lejos, no desmereciera demasiado de la suya? Y todos sabemos cómo se las gasta Landero a la hora de escribir y novelar.

Por otro lado, ¿en qué aspectos me centraría?, porque una columna de quinientas palabras no da para mucha tinta. Un asunto solo, sería poco, tres o cuatro, un peligro por exceso. Y, además, está la cuestión de la calidad y el atrevimiento. Su calidad y mi atrevimiento. Gracias a Dios, desistí.

Y entonces, ¿qué? Pues se me ocurrió que sí podía comentar la alegría que me ha producido el cambio de protagonista este año y en esa noche. Primero, porque ante la fiesta de todos los extremeños se había optado por dar la palabra no a un político, sino a un hombre del pueblo, por más que en este caso esa persona concreta fuera un ciudadano de alta cualificación y de resonada fama. Y, en segundo lugar, porque se había elegido, de nuevo, a un escritor. Es decir, a alguien que representa a la cultura en su vertiente más creativa y fecunda, o sea, la escritura, (por supuesto, sin desmerecer la música, el arte, y todo lo demás). Virginia Wolf, en ‘Una habitación propia’ afirmaba: «…las obras maestras no son realizaciones individuales y solitarias; son el resultado de muchos años de pensamiento común, de modo que, a través de la voz individual, habla la experiencia de la masa». No sé si esta idea se puede aplicar a un discurso, pero me siento a gusto pensando que, de una forma casi mágica, yo soy parte de esa masa en la que se ha apoyado el escritor.

Un hombre, un escritor, un extremeño que en la noche del 7 de septiembre se asoma desde las columnas del teatro emeritense para hacernos reflexionar y, si se tercia, emocionarnos. Javier Cercas, en 2019, en el mismo trance, nos animaba a elevar nuestra autoestima, Landero, en 2022, frente a la indignidad de nuestros trenes, ofrece a los políticos «canallas» la dignidad de gestionar con «jeito», simplemente por el gusto de hacer las cosas bien.

Por cierto, el discurso del señor Landero, magnífico.