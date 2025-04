Discriminación en la vacunación

Comenta Compartir

Tengo 50 años y soy funcionaria de Justicia con destino en la Fiscalía Provincial de Badajoz. El colectivo de funcionarios de justicia, a pesar de ... ser servicios mínimos durante la pandemia y el confinamiento decretado en 2020, nunca fuimos considerados grupo preferente de vacunación, ni lo pedimos siquiera, seguimos realizando nuestro trabajo tal y como se organizaron los turnos de servicio mínimo sin mascarillas en la época dura y con atención al público, sobre todo nuestros compañeros de los servicios de guardia que también tuvieron que estar en contacto con positivos. Nadie se acordó de nosotros para darnos la gracias por nuestro trabajo, ni políticos ni periodistas hicieron mención a nuestro trabajo. Nuestro colectivo pertenece al régimen de Mutua General Judicial, así como otros compañeros de la Administración del Estado a Muface y los compañeros militares y guardias civiles a Isfas. Cuando llegó la época de la vacunación empezamos a ver como los mayores que pertenecían también a mutua no fueron llamados por el turno y edad. Nos inquietamos, realizamos queja a nuestras mutuas, que respondieron que hacía meses que habían pasado los datos a la Seguridad Social. En mi caso, mi madre, de 91 años y dependiente con grado máximo reconocido por el Sepad, fue saltada de su turno de vacunación: no solo no fue vacunada cuando le correspondía como gran dependiente sino que tampoco por su edad. Realicé una queja y le pusieron la vacuna. Llegó mi turno en junio de 2020 y el de mi hermana, dos años mayor que yo, y vuelven a saltarnos. A golpe de queja nos vacunaron. Llegó la tercera dosis y lo mismo. Están vacunando ya a personas de 45 años y yo con 50 y mi hermana con 52 volvemos a ser saltadas. Varios de mis compañeros y superiores sufren lo mismo, nos colocamos entre los 50 y 60 años y nos saltan. ¿Por qué esta discriminación? ¿Sanidad todavía no tiene nuestros datos? ¿También ahora es responsable la mutua? ¿Por qué nos discriminan a los funcionarios públicos? Mientras contestan, mi hermana, yo y algunos compañeros seguimos esperando a ser vacunados.

Cartas a la directora