«La vejez choca con los límites presupuestarios de la sanidad», ha declarado la presidenta de la Asociación del Paciente. Hace unos días, en el ... diario de la provincia, he leído la página de necrológicas, de los difuntos más del 50% tenían más de 90 años, del resto, un 30% estaban entre 80 y 90. La edad se está convirtiendo en un criterio para negar el acceso a tratamientos médicos como han denunciado asociaciones y usuarios, y no solo durante los peores momentos de la pandemia. Los profesionales de la salud conocen los principios que rigen una intervención médica, el deber de no causar daño y de procurar el bien. Pero esto nada tiene que ver con la discriminación por edad. Las mejoras en las condiciones de vida han permitido que las sociedades desarrolladas aumenten la esperanza de vida. Eso obliga a muchas especialidades médicas, más allá de la geriatría, a reconsiderar tratamientos y adaptarlos a la tercera edad. No debe haber discriminación por la edad aunque cada día sean más los de edad avanzada.

Cartas al director