Es curioso que los que tienen que callar solo por una cuestión de principios sean los que pongan en entredicho a sus propios compañeros de partido, y ya no me refiero únicamente a Alfonso Guerra cuando se ha posicionado en contra de su presidente Pedro ... Sánchez diciendo que los independentistas ya tienen entre sus manos el 'referéndum' en referencia a la decisión de ERC de llevar a su congreso de enero la propuesta de una consulta de «independencia pactada». Y con referencia a Emiliano García-Page siendo como es uno de los militantes con más responsabilidad del PSOE, no se entiende que cargue contra su propio partido diciendo que no es tolerable pactar con delincuentes porque es un momento grave para la política, sin darse cuenta de que lo grave es que afirme que los ciudadanos esto no lo van a olvidar e insista en que es contrario a esta decisión del Gobierno porque se considera coherente. Pero muchos nos preguntamos: ¿Quienes y cómo respetan la disciplina de partido? ¿o es que eso ya no tiene nada que ver con la coherencia?

Prudencia y coherencia la de Patxi López, que para evitar el choque con Guerra, Lambán y García-Page ha dicho que «cada uno dice lo que dice y yo digo lo que digo yo». No son posiciones coincidentes pero de igual manera nuestro residente Fernández Vara sí ha justificado las decisiones del Gobierno explicando que «el delito de rebelión sigue existiendo, no se despenaliza ningún delito y lo más importante de todo: ¿cuál es la alternativa?». El desafío secesionista del 'procés' se produjo con el Código Penal vigente en aquellos momentos, y eso no sirvió para evitar dos referéndos, una declaración unilateral de independencia y fugas. Además de todo ello, no sé quien dijo el otro día, que «Quien traiciona a su partido no puede generar confianza en el ciudadano. Totalmente de acuerdo.

Cartas a la directora