Directos hacia el invierno

Entramos en septiembre, que suena a final del verano, aunque para el otoño falten veintitrés días y todas las predicciones indiquen que en realidad lo ... que se acerca es un largo invierno. Un invierno que se intuye penoso, de calefacciones topadas, de mantas en el perchero de la entrada, de deambular por el salón con la capucha de la sudadera puesta porque un decreto nos obliga a ello y de facturas que ya no llegan al buzón sino que la compañía te la estampa en la cara.

Al hilo del cierre de edificios administrativos por las tardes para ahorrar luz, la Junta de Extremadura habló la semana pasada por primera vez de «una economía de guerra que puede alterar en los próximos meses nuestro sistema de vida a nivel europeo».

El covid nadie lo vio venir y nos encerró en casa una primavera entera. La lluvia nadie sabe cuándo caerá, pero es seguro que el frío llegará y que la vida no se abaratará. Tengo curiosidad y zozobra por saber cómo navegaremos durante los próximos meses y no descarto hogueras en las calles.

De momento, en Badajoz, nuestra cabeza está en entretener a esos escolares durante los doce días que restan hasta que vuelva el cole. También este septiembre acudiremos a la Noche en Blanco, nos iremos de puente y nos asomaremos a Almossassa con ese afán de recuperar las borracheras y bailes perdidos por la pandemia. Ese ímpetu para que la farra no pare se ha visto en cada fiesta patronal de cada pueblo de Extremadura este verano, donde alcaldes y orquestas aseguran que lo hemos dado todo. Quizás, inconscientemente, cargamos la batería para un horizonte tan sombrío como el que nos dibujan en cuanto baje la temperatura. Hace dos años y medio aceptamos no salir a la calle, me pregunto cuál será esta vez nuestro umbral de sacrificio.