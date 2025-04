Diputados y jubilados

Comenta Compartir

Acabo de recibir un whatsapp que no me resisto a difundir porque creo que el autor desconocido del mismo se merece un monumento. Dice así: « ... Los diputados no se aclaran con tres botones... y los bancos quieren que los jubilados sepan manejar los cajeros». Entiendo que no se puede decir mejor lo que está pasando con menos palabras.

