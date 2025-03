La Diputación y el turismo judío

Comenta Compartir

Una empresa llamada Hablamos de Sefarad me propuso la redacción de un trabajo sobre la historia de los judíos de Extremadura hace un mes. La ... Diputación de Cáceres le había encargado un proyecto turístico relacionado con los judíos y necesitaba el texto pero desconocía la historia. Yo le respondí que no accedía a su propuesta porque llevo más de 30 años investigando en la historia de los judíos de Extremadura, publico en revistas científicas, me invitan a congresos sobre judaísmo, tengo un empresa de turismo y cultura, vivo y pago mis impuestos en Extremadura, pero la Diputación ha preferido contratar a una empresa menos cualificada para llevar a cabo el proyecto. ¿Qué tenemos que hacer los cacereños, señores de la Diputación, para que reconozcan la profesionalidad de nuestras empresas y confíen en nosotros?

