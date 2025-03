A la Diputación de Cáceres

Comenta Compartir

Me gustaría preguntarle al presidente de la Diputación de Cáceres ¿cuánto tiempo tiene que esperar un ciudadano para que le devuelvan un dinero cobrado «indebidamente» ... por esa entidad? Llevo más de un año esperando que me devuelvan 1.153 euros que me cobraron como recargo, costas e intereses de un embargo por el retraso en el abono de un recibo de plusvalía, cuyas notificaciones yo no había recibido (habían sido devueltas por desconocido), por un error en el número de mi domicilio, según consta en el expediente por certificaciones de correo. El 2 de julio de 2021 me embargaron en mi cuenta bancaria 6.189 euros (5.035 importe principal más 1.153 por recargos, intereses y costas). Realicé reclamación el 21 de julio de 2021, que presenté en el registro de esa entidad. He ido varias veces a sus departamentos de atención al público en la avenida Hernán Cortés de Cáceres a solicitar información y nunca me han dado una respuesta, ni han contestado de forma adecuada a mis preguntas (¡que eso tardaría aún unos meses!). Siempre la misma respuesta, por lo que me veo obligado a recurrir a estos medios para ver si mi reclamación llega a su término.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora