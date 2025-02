Diplomacia o armas, el falso dilema

La decisión de la Unión Europea de facilitar armas ofensivas al Gobierno de Ucrania para hacer frente al ejército de Putin ha producido un importante ... debate. La cuestión de fondo merece ser objeto de reflexión.

El presidente ruso inició unilateralmente una invasión sin que se adivine su sentido y sin que existieran razones objetivas para ello. Nadie amenazaba –ni amenaza– a Rusia. Menos que nadie Ucrania. ¿Cómo puede ser una amenaza un país vecino que no es miembro de la OTAN, que depende de Rusia en suministro de energía y que tiene unas fuerzas armadas infinitamente más débiles que una potencia nuclear con una población que triplica la ucraniana? Esta desproporción en fuerza militar, económica y energética es la que justifica la decisión europea de enviar armas ofensivas a Ucrania para frenar en lo posible la mortífera invasión de las fuerzas del Kremlin.

Tal decisión no surgió el primer día de invasión. Ha sido la resistencia insospechada ofrecida por el pueblo de Ucrania la que ha hecho militarmente útil y políticamente ética la acción solidaria de los países de la Unión. Podía no haber sucedido así. Podían las y los ucranianos haber bajado los brazos y resignarse a que Rusia dominara inmediatamente el territorio de Ucrania, ante la evidente superioridad militar del gigante euroasiático. Pero no ha sido así. Todos los hombres y mujeres de ese país –el segundo más extenso de Europa– decidieron defender la existencia de Ucrania, de su patria.

Los vencen o pierden. Pero luchan. Siempre ha sido así. También lo está siendo en Ucrania

Esa ha sido la opción de millones de ciudadanos, que han solicitado ayuda militar. No se puede sustituir su voluntad por otra – emitida paternalistamente desde miles de kilómetros– que les diga a las y los ucranianos que lo que realmente les interesa es someterse a la voluntad del último dictador que queda en Europa; que, por tanto, hay que negarles la entrega de armamento.

Decir que lo único que hay que hacer es emplear la diplomacia, esperando que, milagrosamente, Putin decida acabar con la invasión y volver a sus cuarteles de invierno, es simplemente ingenuo, por emplear un término amable. Esto no ha valido nunca cuando un Estado ha querido arrasar una nación menos poderosa. Ni siquiera EE UU lo consiguió en Vietnam, en Afganistán. Tampoco lo consiguió Napoleón en España. Y tampoco la insurrección franquista – ayudada por la abstención de las democracias – venció en dos días, como pensaban sus generales. Los pueblos resisten. Vencen o pierden. Pero luchan. Siempre ha sido así. También lo está siendo en Ucrania.

No es este el argumento único o principal para apoyar a Ucrania. Lo más relevante es la negociación establecida entre las dos partes. Ese es el centro de gravedad final de una confrontación bélica. Toda negociación depende de la posición acumulada que cada uno lleve a la mesa. Es el abecé de la política. Si los ucranianos llegan a ella hundidos y desarmados, no habrá tal negociación ni diplomacia alguna. Si resisten –para lo cual es necesario que cuenten con apoyo–, la negociación podrá discurrir por cauces que permitan un acuerdo estable.

Una variante importante, pues, del fin de la guerra, es que Ucrania mantenga una fuerza militar sólida en determinadas zonas y demuestre que no se desmoronará. Otras bazas estrictamente políticas ayudan. Por ejemplo, las fuertes sanciones. Por ejemplo, la decisión de los 27 de pedir a la Comisión Europea que inicie los trámites –informe mediante– para que Ucrania, Moldavia y Georgia puedan obtener el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea como Estado miembro.

E​nsuma, el intento de contraponer «la diplomacia» a la entrega de armas ofensivas a Ucrania, como si hubiese que escoger necesariamente entre ambas, no tiene sentido. En el fondo de esa propuesta hay un mensaje subliminal, aunque no sea voluntario o consciente. Se trata de que el agresor tenga una autopista libre para entrar en el territorio del agredido sin que exista por parte de este ningún tipo de oposición. Es a lo que lleva, paradójicamente, una cruzada por la diplomacia como única política cuando el invasor ya ha iniciado su acción destructora y ha tomado posiciones estratégicas e inamovibles.

La Unión Europea se creó para mantener la paz. El pueblo ucraniano hoy nos representa a los europeos. Aunque solo fuera por eso, tiene derecho a que le demos toda la ayuda de que seamos capaces.