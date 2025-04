Comenta Compartir

D esde hace tiempo me vengo preguntando por qué ha aumentado tanto, en los últimos años, la tasa de bobás y tontás que padecemos. Por ... esa razón, me he dedicado a investigar sobre el asunto en códices antiguos del archivo de Tullidas y este es el resultado.

Ciega como su prima Fortuna, Tontuna nació de los amores secretos entre el sátiro Memecio y la ménade Bobonia y, como híbrido semidivino, de ambos heredó sus genes más característicos. Desde que esta diosa salió al mundo, antes de ella normal y equilibrado, se viene dedicando a impregnar de tonterías muchos aspectos de la vida diaria de los humanos. Especialmente lo hace en algunos países a los que elige para manifestarse en todo su esplendor, como bien pudiera ser en estos tiempos nuestra querida España. La diosa Tontuna esparce sus dones por doquier, es ubicua. No es racista, ni sexista, ni partidista, pero es dañina como una fabada sin desgrasar. A lo largo de la historia ha pasado por etapas con una mayor o menor actividad, y parece que ahora está en una fase de superactividad. Son muchas las evidencias de su obra y abarcan muchos aspectos por estas tierras: se sustituyen costumbres vernáculas arraigadas por otras foráneas y así tenemos los hallowines, los black fridays, los ciber mondays y, en unos días, los muñequitos de los papás noeles trepando por los balcones. En la enseñanza, nos encontramos con una jerigonza pedagógica cada vez más hermética que habla de contenidos procedimentales, objetivos intratransversales y, en metáfora sublime, recreos que se convierten en segmentos de ocio. En las escuelas, más padres de lo que se piensa, hablan y desean que su hijo sea hiperactivo, confundiendo al que no es más que un niño revoltoso con un auténtico hiperactivo, se describen en el tiempo lluvias generosas y tímidos claros. Las emociones impostadas, sobre todo en comparecencias públicas, nos lleva a que los futbolistas que anuncian su retirada interrumpan el discursillo de despedida con un episodio de lagrimeo y sollocitos un tanto ridículo o a que los virtuosos de un instrumento ejecuten el concierto con los ojos cerrados y expresión de altísima emoción. En fin, llamar violencia vial a los accidentes de tráfico, reclamar los derechos de las tarántulas, pagar una pequeña fortuna por unos vaqueros horadados y raídos o arrojar kétchup a un cuadro en un museo, no son sino muestras de la eficacia de esta diosa. Sobre los ketchupianos, Antonio Muñoz Molina (El País, sábado pasado) ha escrito sabiamente: «La tontería humana es inabarcable, y más en una época en la que sus ocurrencias pueden alcanzar una celebridad universal instantánea.» Y eso, al margen de que su reivindicación, ejecutada tontamente, no tenga su razón de ser. Y para acabar, un teorema sobre el asunto del sabio romano Normalius: «La suma de las tontunas de un colectivo es inversamente proporcional al índice del comedimiento social, o tasa del sentido común».

